Якщо вірити байкам про перемир'я, росіянам принципово бути на правому березі Дніпра на Херсонщині, - офіцер ЗСУ Лапін
Ігор Лапін, спецпризначенець, офіцер ЗСУ, народний депутат VIII скликання, вважає, що створення ворогом плацдарму на правому березі р. Дніпро на Херсонщині відкриває йому шлях до захоплення Херсона
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Якщо вірити в ті байки і казки, що має бути заморозка війни та усадка за стіл переговорів, то росіянам принципово бути на правому березі Дніпра Херсонщини. Це для них принципово. Вони пробували робити вилазки, як дехто з військовиків називав, захопити плацдарм на правому березі річки Дніпро. Хочу наголосити, що правий берег є вищий, і росіяни робили такі спроби. Ми, звичайно, їм вломили", - зазначив офіцер ЗСУ.
На його думку, якщо ворог зайде на правий берег і зробить там якийсь плацдарм, то Путін туди буде кидати стільки "м'яса", скільки йому треба, щоб на момент переговорів у нього був такий плацдарм відповідно до тих сценаріїв, які нам можуть нав'язати, а це і лінія розмежування, і відведення військ і так далі.
"Але це відкриття до захоплення Херсона. Сьогодні таких сил та засобів, як захопити Херсон, у росіян я не спостерігаю. Хоча розвіддані у Генштабу ЗСУ, і вони мають за цим дивитися. А щодо спроб противника в боротьбі за острови, то він це продовжуватиме робити. Ще раз наголошу, що для росіян правий берег є принциповим", - резюмував Ігор Лапін.
- 20 грудня, російські ДРГ намагалися просунутися в напрямку Херсона.
- Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук зауважив, що дії ЗСУ на випередження не дають можливості росіянам форсувати Дніпро на Херсонщині.
- Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець розповів, у чому небезпека створення росіянами плацдарму на правому березі Дніпра.
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