Якщо вірити байкам про перемир'я, росіянам принципово бути на правому березі Дніпра на Херсонщині, - офіцер ЗСУ Лапін

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Якщо вірити в ті байки і казки, що має бути заморозка війни та усадка за стіл переговорів, то росіянам принципово бути на правому березі Дніпра Херсонщини. Це для них принципово. Вони пробували робити вилазки, як дехто з військовиків називав, захопити плацдарм на правому березі річки Дніпро. Хочу наголосити, що правий берег є вищий, і росіяни робили такі спроби. Ми, звичайно, їм вломили", - зазначив офіцер ЗСУ.

На його думку, якщо ворог зайде на правий берег і зробить там якийсь плацдарм, то Путін туди буде кидати стільки "м'яса", скільки йому треба, щоб на момент переговорів у нього був такий плацдарм відповідно до тих сценаріїв, які нам можуть нав'язати, а це і лінія розмежування, і відведення військ і так далі.

"Але це відкриття до захоплення Херсона. Сьогодні таких сил та засобів, як захопити Херсон, у росіян я не спостерігаю. Хоча розвіддані у Генштабу ЗСУ, і вони мають за цим дивитися. А щодо спроб противника в боротьбі за острови, то він це продовжуватиме робити. Ще раз наголошу, що для росіян правий берег є принциповим", - резюмував Ігор Лапін.