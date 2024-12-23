Дії ЗСУ на випередження не дозволяють росіянам форсувати Дніпро на Херсонщині, - речник УДА Братчук
Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук прокоментував спробу російських ДРГ закріпитись на правому березі Херсона
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Ворог дійсно намагався задіяти диверсійно-розвідувальні групи в районі Антонівського мосту. Росіяни вийшли на воду, але наші Сили знищили їхні групи. Деякі штурмові групи навіть не встигли сісти в човни, оскільки були знищені. Ворог продовжує обстрілювати обласний центр і намагається вийти на острівну зону по Дніпру. Проте, наразі про форсування Дніпра з боку росіян не йдеться, оскільки наше командування добре обізнане про їхні плани та ресурси. Наші дії на випередження приносять успіх, зокрема знищення вогневих точок ворога на лівому березі", - повідомив Братчук.
Минулого тижня відбувся потужний артилерійський обстріл обласного центру міста Херсон, нагадав речник УДА.
"Протягом 40 хвилин ворог випустив понад 1000 снарядів, використовуючи ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню. Це і викликало значний резонанс в інформаційному просторі, оскільки почали обговорювати можливість форсування Дніпра та переходу ворога на правий берег", - додав він.
- Нагадаємо, зранку пʼятниці, 20 грудня, російські ДРГ намагалися просунутися у напрямку Херсона.
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