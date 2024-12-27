"Скляний майстер" не "... чоловік, що хоче жити вічно": що подивитися на вихідних

Традиційна підбірка стрічок на вихідні від Еспресо

"Потяг у 31 грудня"

У кінотеатрах з 26 грудня

Вітчизняна пригодницька комедія режисера Олега Борщевського ("DZIDZIO Контрабас") за сценарієм Микола Куцика, Ярослава Стеня, Богдана Гациляка та Кирила Тимченка, профінансована виключно за рахунок спонсорів (без залучення державних коштів) та спродюсована Юрієм Горбуновим та Зоєю Сошенко. В непростий військовий час українська новорічна стрічка про світло, яке в кінцевому підсумку долає темряву. Фільм про українців, здатних об'єднатися заради мети, і фільм про Укрзалізницю, пасажирами потягів якої у новорічну ніч до повномасштабної війни ставали понад 5 тисяч осіб. Дуже несподіваною є поява у фільмі колишнього премʼєр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, який у час створення стрічки приїхав до Києва з робочим візитом і охоче погодився на пропозицію зіграти епізодичну роль.

Навряд чи цей фільм робить якісь ноу хау в кінематографі чи претендуватиме колись на нагороди на поважних світових кінофестивалях, однак має всі шанси стати невід'ємною складовою усіх прийдешніх українських нових років, як колись "Іронія долі або З легкою парою!" чи згодом "Один вдома". Бо в непрості сучасні часи говорить про звичайних сучасних людей, пропонуючи у підсумку трохи світла і трохи казки. За допомогою кумедних ситуацій і добрих акторських робіт.

"Потяг у 31 грудня мав стати звичайним, тихим рейсом, принаймні так вважав провідник Микола Іванович. Проте у долі на це були інші плани, - анонсують фільм. - Цього особливого дня з Києва до Львова вирушили повністю протилежні одне одному пасажири, які зайняли місця в одному й тому самому вагоні. Замість омріяного спокою провідник намагається розрядити напругу, але навіть персонал вагона-ресторану додає перцю та хаосу. Здається, потяг відчув це напруження, і застряг в безлюдному полі. У цій екстремальній ситуації пасажири виявляють свої найкращі якості, починають слухати та розуміти, адже світло всередині кожного з них сильніше будь-якої темряви. Зблизившись, вони з великим задоволенням починають втілювати мрії одне одного. Адже новорічне диво саме собою не трапляється".

У головних ролях Юрій Горбунов, Станіслав Боклан, Катерина Кузнєцова, Лілія Ребрик, Андрій Ісаєнко

"Скляний майстер"

У кінотеатрах з 26 грудня

Так багато геть не схожих між собою країн причетні до створенні цього анімаційного фільму, що пропустити його відверто не хочеться. Пакистан, США, Південна Корея, Литва, Іспанія, Канада, Філіппіни… Але мова насправді навіть не про це, а про те, що увазі українців перший створений у Пакистані повнометражний мультфільм. Як інформують про кіноновинку у кінотеатрі, режисер та сценарист "Скляного майстра" Усман Ріаз довго виношував ідею і, зрештою, втілив її на заснованій ним студії Mano Animation. Та й музику до стрічки написав сам – це суміш народних мотивів та оркестрового звучання. І що ще дуже важливо: кожен кадр фільму намальований від руки і нагадує техніку, в якій створені роботи Хаяо Міядзакі.

Наслідувати одного з найвідоміших у світі японських мультиплікаторів і анімаційних режисерів Хаяо Міядзакі ( "Принцеса Мононоке", "Мандрівний замок", "Хлопчик і чапля" та ін.), характерного нестандартними сюжетами, розкриттям глибоких тем та деталізованою анімацією, завдання украй непросте. Однак Усмана Ріаза також цікавлять об’ємні персонажі і можливості виявити їхню психологію та динаміку розвитку характерів не тільки через власне дію, а й через деталізацію анімації. Як уже оцінили критики цей фільм, увазі глядача - багатопланова антивоєнна історія, яка пропонує водночас поміркувати, що означає бути справжнім митцем: чи потрібно творити чи достатньо лише інтерпретації творінь інших? І що може зробити мистецтво, щоб насильства та руйнувань стало менше? Фільм не пропонує простих відповідей. А відтак веде глядачів у пригоду, яка обов’язково змусить кожного переглянути, як він живе і чи робить щось для того, щоб світ став кращим.

Отож – за сюжетом – як і його батько Томас, Вінсент хоче все своє життя займатися склоробством. Батько та син - власники найкращого у країні магазину виробів зі скла. Однак мрії та сподівання нищить невідворотна війна, провісницею якої стала поява у місті військових. Разом зі своїм батьком-полковником до міста приїхала і юна Еліс, яка чудово грає на скрипці. Вінсент та Еліс закохалися, однак "жорна війни перемелюють усе прекрасне та крихке, що трапляється на шляху".

"Не вмирай: чоловік, що хоче жити вічно"

На Netflix з 1 січня

Згідно з офіційним синопсисом, цей документальний фільм досліджує питання, як далеко може зайти людина, щоб жити вічно чи навіть просто уповільнити процес старіння, якою є ціна спроби обдурити смерть. Стрічка, яку зняв режисер Кріс Сміт про американського підприємця, технологічного магната, одержимого боротьбою зі старінням, Браяна Джонсона поєднує гострі емоції з високотехнологічним видовищем, демонструючи як наукові прориви, так і жертви та суперечки навколо місії реального чоловіка, який перетворив власне життя на науковий експеримент. Стрічка занурює глядача у світ Джонсона, розкриваючи злети та падіння погоні за вічним життям.

До речі, у жовтні цього року Браян Джонсон став героєм для сюжетів навіть для українських ЗМІ. 46-річний мільярдер опублікував у соціальних мережах колаж зі знімків 2018, 2023 і 2024 років і різниця між першим та останнім кадром виявилася величезною. Проєкт, у межах якого Джонсон хоче відновити своє тіло до стану 18-річного юнака, передбачає особливу дієту, прийом усіляків порошків та вітамінок, режим сну з попереднім використанням окулярів, що блокують синє світло, суворі годинні тренування й інше. І хочеш-не-хочеш, а таки спитав би в героя фільму: "І нащо тобі таке життя, чоловіче, та ще й вічне?"

"Пулмен"

У кінотеатрах з 26 грудня

Цей комедійний детектив є режисерським дебютом актора Кріса Пайна, який зіграв у цій стрічці також головну роль та долучився до написання сценарію. Як анонсують стрічку в Україні, вона багато в чому пародіює старі класичні детективи. Відзнятий у 2022 році, фільм вперше показали у вересні минулого року на Міжнародному кінофестивалі в Торонто. І тут трапилося те, чого Кріс Пайн відверто не очікував - під час перегляду чимало глядачів покинули зал, а критики згодом практично не залишили від фільму каменя на камені, розпочавши свої зауваження з того, що три в одному - актор, режисер, сценарист ( коли мова про фільм) далеко не найкраща ідея і завершуючи тим, що зі ста хвилини "Пулмена" 99-ть - суцільна нудьга, коли несмішно, нецікаво і незрозуміло, для чого. Однак стрічка таки з'являється на великому вітчизняному екрані. То може, у неї є хоч якийсь шанс?

За сюжетом "Даррен Барренман відчуває себе цілком щасливим, доглядаючи за басейном одного з багатоквартирних будинків Лос-Анджелесу. В нього є друзі, які знімають своє документальне кіно, та дівчина, яка його кохає. Його життя було б ще кращим, якби до його порад дослухались. Він корінний житель міста і прагне аби життя в ньому стало зручнішим та комфортнішим. Якось одна яскрава та впливова леді дає Даррену доручення. Він має допомогти вивести на чисту воду поганих хлопців, через яких городянам живеться гірше, ніж це могло б бути".

У головних ролях Кріс Пайн, Денні ДеВіто, Дженніфер Джейсон Лі, Аннетт Бенінг, ДеВанда Вайз

"Грa в кальмара" (2 сезон)

На Netflix з 26 грудня

Продовження найпопулярнішої в історії цієї стрімінгової платформи кіноісторії, яка побачила світ у 2021 році і є південнокорейським вебсеріалом в жанрі виживання, пригодницького бойовика, трилера і драми. Мова про сюжет, за яким сотні людей зі скрутним фінансовим становищем змагаються заради виграшу. Але, зазвичай, програш у цих змаганнях - смерть. Netflix не приховує, що вже 2025 року тут вийде третій -фінальний - сезон цього серіалу.

Отож за три роки після перемоги в "Грі в кальмара" гравець 456 відмовляється від ідеї переїхати до США й повертається з новою метою: приєднатися до загадкової гри на виживання разом із новими учасниками, що намагаються виграти 45,6 мільярда вон, для того, щоб раз і назавжди покласти край жорстокій грі.

У ролях: Лі Чон Че, Лі Бьон Хон, Ім Сі Ван