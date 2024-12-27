Авіакатастрофа в Казахстані: один з загиблих пілотів навчався в Україні

Про це повідомили в академії.

У квітні 2021 року Олександр здобув ступінь магістра з авіаційного транспорту, навчаючись в Українській державній льотній академії (на той час – Льотна академія НАУ). Він проходив навчання за програмою "Льотна експлуатація повітряних суден" і отримав кваліфікацію "Інженер-пілот" та "Інженер –дослідник".

В академії розповіли, що Олександр був дуже розумним, ерудованим, вільно розмовляв на декількох іноземних мовах, був дуже чесним та завжди готовим прийти на допомогу.

"Під час авіакатастрофи, ризикуючи власним життям, врятував десятки життів при виконанні службового обов’язку", – зазначили в навчальному закладі.

Авіакатастрофа в Казахстані

Уранці 25 грудня в казахстанському Актау розбився пасажирський літак. Він прямував зі столиці Азербайджану Баку до міста Грозний у РФ. В авіакатастрофі загинули 38 людей. У ЦПД заявили, що літак уразив російський ЗРК.