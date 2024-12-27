У Молдові затвердили заходи, аби знизити споживання електроенергії в години пік
Комісія з надзвичайних ситуацій Молдови 27 грудня затвердила заходи з метою знизити споживання електроенергії в години пік
Про це повідомляє NewsMaker.
Відповідно до рішення заходи з економії електроенергії застосовуватимуть у Молдові з 07:00 до 11:00 та з 18:00 до 23:00.
Зокрема, у торговельних та громадських будівлях потрібно буде знизити використання внутрішнього освітлення щонайменше на 30% та вимикати його, коли приміщення буде порожнім.
Водночас у години пік вимикатимуть освітлення вітрин, декоративного, архітектурного та рекламного освітлення, за винятком освітлення вивісок у неробочий час. Також тоді не працюватимуть ескалатори.
Аби мінімізувати споживання електроенергії, підприємства водопостачання й каналізації муситимуть налаштувати режим роботи насосів накопичувальних резервуарів.
Також молдовські центральні й місцеві органи влади "без шкоди для безпеки, здоров'я громадян або функціонування основних послуг" повинні вжити заходів для економії електроенергії, особливо в години пік.
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