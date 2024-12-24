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Молдова отримала дозвіл на імпорт електроенергії з ЄС за квотою України

Світлана Кравченко
24 грудня, 2024 вiвторок
09:34
Світ електроенергія

Молдова отримала можливість збільшити квоту на імпорт електроенергії з Євросоюзу на тлі дефіциту, який може виникнути у разі зупинки постачань російського газу у невизнане Придністров'я

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Про це заявив держсекретар міністерства енергетики Костянтин Боросан, пише Newsmaker.

Як зазначається, у разі повного припинення постачання російського газу у Придністров’я з 1 січня 2025 року Молдову може очікувати дефіцит електроенергії, оскільки зупиняться поставки з розташованої там ДРЕС.

Боросан повідомив, що завдяки підтримці ЄС, Європейської мережі системних операторів передачі електроенергії (ENTSO-E) та операторів транспорту електроенергії Румунії, України, Польщі, Словаччини й Угорщини вдалося знайти механізм зростання можливості імпорту електроенергії.

За словами посадовця, рішення полягає в тому, щоб брати невикористовувані потужності спільної квоти Молдови та України на імпорт електроенергії з ЄС, а також використовувати лінії електропередач між Молдовою та Румунією напругою 110 кВт. Через них Молдова може транспортувати понад 100 МВт електроенергії.

У Молдови та України є спільна квота на імпорт електроенергії з ЄС – 2100 МВт, з яких 315 МВт припадає на Молдову, а решта на Україну. Ця квота припадає на лінію електропередач 400 кВт, яка проходить через румунську Ісакчу, Одеську область України, а потім у Вулканешти. Звідти європейська електроенергія транспортується в Придністров'я, а потім уже на правий берег Дністра у Молдові.

В оновленому плані, представленому Боросаном, частка електроенергії з ЄС вже вказана в розмірі 400 МВт, з яких 200 МВт припадає на прямі контракти з румунськими Nuclearelectrica і Petrom, а ще 200 МВт на румунську біржу OPCOM. За такого сценарію дефіцит електроенергії в години пік становитиме близько 60 МВт.

  • Нагадаємо, 16 грудня у Молдові ввели режим надзвичайного стану в енергетиці на 60 днів через проблеми постачання російського газу до країни з 2025 року.
Теги:
Новини
Україна
газ
Молдова
Економіка
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