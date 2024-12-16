У Молдові ввели режим надзвичайної ситуації в енергетиці

Про це повідомляє NewsMaker.

Ввести режим НП на 60 днів запропонував уряд через неясність із продовженням постачання російського газу до Молдови з 2025 року. Парламент у ніч із 12 на 13 грудня затвердив надзвичайний стан.

Введення режиму НП дозволить купувати в прискореному режимі газ та електроенергію, залучати кошти на закупівлю енергоресурсів та застосовувати рішення в енергетичному секторі відступаючи від законодавства.

Головна причина введення режиму НП — неясність із продовженням постачання російського газу до Молдови з 2025 року.

З кінця 2022 року "Газпром" постачає до Молдови 5,7 млн ​​кубометрів газу. Весь обсяг газу направляють у Придністров'я, де його використовують для побутових потреб та для генерації електроенергії Молдавської ДРЕС, яку споживають обидва береги Дністра. За поставлений газ ніхто не розраховується, пише видання.