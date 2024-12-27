Яка в Україні найбільша область?

Поки що в Конституції є закріплена наступна інформація – 24 області, Автономна республіка Крим та міста, які мають спеціальний статус – Київ та Севастополь. Додаткову цікаву інформацію про це можна прочитати тут, де також є цікаві новини зі світу та України, зокрема. Незважаючи на військові дії та повномасштабне вторгнення, захоплені ворогом території все одно вважаються частиною держави і жодних змін у цьому випадку немає.

Області України

На цей момент, крім Криму та Севастополя, адміністративний поділ включає такі області:

Одеська область – 33 310 км 2

Харківська область – 31 415 км 2

Житомирська область - 29 832 км 2

Полтавська область – 28 748 км 2

Херсонська область – 28 461 км 2

Київська область – 28 131 км 2

Запорізька область – 27 180 км 2

Луганська область – 26 684 км 2

Донецька область – 26 517 км 2

Вінницька область – 26 513 км 2

Автономна Республіка Крим – 26 200 км 2

Миколаївська область – 24 598 км 2

Кіровоградська область – 24 588 км 2

Сумська область – 23 834 км 2

Львівська область – 21 833 км 2

Черкаська область – 20 900 км 2

Хмельницька область – 20 645 км 2

Волинська область – 20 144 км 2

Рівненська область – 20 047 км 2

Івано-Франківська область – 13 900 км 2

Тернопільська область – 13 823 км 2

Закарпатська область – 12 777 км 2

Чернівецька область – 8 097 км2

З цього списку стає зрозумілим, що найбільшою областю України є Одеська, а найменшою – Чернівецька, яка межує з Румунією та Молдовою.

Щільність населення

Ще один цікавий статистичний показник, хоча через війну в Україні важко сказати про точні дані. На даний момент найбільшими областями України за чисельністю населення заведено вважати:

Донецька – 4343,9 тис.

Дніпропетровська – 3292,4 тис.

Київська – 2868,7 тис.

Харківська – 2737,2 тис.

Львівська – 2538,4 тис.

Одеська – 2396,5 тис.

Луганська – 2239,5 тис.

Згідно з останньою статистикою, в Україні на 2023 рік залишилося 37 мільйонів населення. Величезна кількість виїхала за кордон, і багато хто з них не повертатиметься.

Великі та маленькі міста України

Ще одна цікава статистика поряд із найбільшою областю. До списку найбільших міст можна віднести:

Київ

Харків

Дніпро

Одесу

Львів

Найменші міста також можна позначити: Угнів у Львівській області, Устилуг у Волинській області, Герца у Чернівецькій області та Белз у Львівській області.

Після реформи адміністративний поділ суттєво змінився. Скоротилася кількість районів з 490 до 136, що дозволило суттєво оптимізувати витрати та спростити взаємодію з центральною владою. Крім того, ресурси кожного з районів будуть використовуватися раціонально завдяки додатковим інструментам для отримання доходу.