Яка в Україні найбільша область?
Україна складається з областей, і такий адміністративно-територіальний устрій закріплений у головному документі країни – Конституції. Площа держави становить 603 700 квадратних кілометрів, що робить її найбільшою країною Європи. Попри такі показники, за багатьма іншими параметрами Україна поступається практично всім країнам Європи, включаючи показники ВВП, рівень життя, середню тривалість життя та багато іншого
Поки що в Конституції є закріплена наступна інформація – 24 області, Автономна республіка Крим та міста, які мають спеціальний статус – Київ та Севастополь. Додаткову цікаву інформацію про це можна прочитати тут, де також є цікаві новини зі світу та України, зокрема. Незважаючи на військові дії та повномасштабне вторгнення, захоплені ворогом території все одно вважаються частиною держави і жодних змін у цьому випадку немає.
Області України
На цей момент, крім Криму та Севастополя, адміністративний поділ включає такі області:
- Одеська область – 33 310 км2
- Харківська область – 31 415 км2
- Житомирська область - 29 832 км2
- Полтавська область – 28 748 км2
- Херсонська область – 28 461 км2
- Київська область – 28 131 км2
- Запорізька область – 27 180 км2
- Луганська область – 26 684 км2
- Донецька область – 26 517 км2
- Вінницька область – 26 513 км2
- Автономна Республіка Крим – 26 200 км2
- Миколаївська область – 24 598 км2
- Кіровоградська область – 24 588 км2
- Сумська область – 23 834 км2
- Львівська область – 21 833 км2
- Черкаська область – 20 900 км2
- Хмельницька область – 20 645 км2
- Волинська область – 20 144 км2
- Рівненська область – 20 047 км2
- Івано-Франківська область – 13 900 км2
- Тернопільська область – 13 823 км2
- Закарпатська область – 12 777 км2
- Чернівецька область – 8 097 км2
З цього списку стає зрозумілим, що найбільшою областю України є Одеська, а найменшою – Чернівецька, яка межує з Румунією та Молдовою.
Щільність населення
Ще один цікавий статистичний показник, хоча через війну в Україні важко сказати про точні дані. На даний момент найбільшими областями України за чисельністю населення заведено вважати:
- Донецька – 4343,9 тис.
- Дніпропетровська – 3292,4 тис.
- Київська – 2868,7 тис.
- Харківська – 2737,2 тис.
- Львівська – 2538,4 тис.
- Одеська – 2396,5 тис.
- Луганська – 2239,5 тис.
Згідно з останньою статистикою, в Україні на 2023 рік залишилося 37 мільйонів населення. Величезна кількість виїхала за кордон, і багато хто з них не повертатиметься.
Великі та маленькі міста України
Ще одна цікава статистика поряд із найбільшою областю. До списку найбільших міст можна віднести:
- Київ
- Харків
- Дніпро
- Одесу
- Львів
Найменші міста також можна позначити: Угнів у Львівській області, Устилуг у Волинській області, Герца у Чернівецькій області та Белз у Львівській області.
Після реформи адміністративний поділ суттєво змінився. Скоротилася кількість районів з 490 до 136, що дозволило суттєво оптимізувати витрати та спростити взаємодію з центральною владою. Крім того, ресурси кожного з районів будуть використовуватися раціонально завдяки додатковим інструментам для отримання доходу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
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