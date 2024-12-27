Уряд виділив 4,6 млрд грн на доплати вчителям: отримуватимуть додаткову 1 тис. грн із січня

Про це йдеться на сайті уряду.

Зокрема, уряд ухвалив рішення, що передбачає виділення 1,6 млрд грн субвенції місцевим бюджетам на закупівлю шкільних автобусів у 2024 році. Цього року вже виділено 1,2 млрд грн, завдяки чому більше 400 автобусів вже надійшли до навчальних закладів.

"Таким чином ми створюємо рівні освітні можливості для дітей в усіх куточках нашої країни й одночасно підтримуємо наших виробників", — підкреслив Шмигаль.

Крім того, Уряд ухвалив рішення про виділення 2,8 млрд грн на програму безкоштовного харчування для дітей молодших класів.

"Більше 1 млн учнів наступного року будуть отримувати безоплатні гарячі сніданки або обіди", — зазначив прем’єр-міністр.

На його переконання, здорове харчування є важливою складовою якісної освіти.

Ці заходи є частиною програми "Зимова підтримка". Для реалізації "Вчительської доплати" уряд також виділив 4,6 млрд грн на перше півріччя 2024 року, завдяки чому всі українські вчителі отримуватимуть щомісячні доплати. З січня кожен вчитель отримає по 1300 грн, а з 1 вересня — 2600 грн.

"Це буде 1000 грн "на руки" після сплати податків. З 1 вересня всі вчителі отримають також щомісячну доплату в розмірі 2600 грн. Це буде вже 2000 грн "на руки", — пояснив очільник українського уряду.

Крім того, Кабінет міністрів виділив 150 млн грн субвенції для регіонів на підвищення кваліфікації вчителів. Це частина програми Нова Українська Школа, яка буде продовжена наступного року.

За словами Шмигаля, на наступне засідання Міністерство освіти і науки повинно подати на розгляд порядки надання субвенції з державного бюджету у 2025 році на всі інші освітні інвестиційні проекти. Це, зокрема, подальше будівництво укриттів, облаштування харчоблоків та наповнення класів за предметом "Захист України".

Також виділено 305 млн грн субвенції на підтримку дітей з особливими освітніми потребами.

"Ми хочемо зробити освіту в Україні максимально інклюзивною. Кожна дитина повинна мати право та можливість навчатися і розвиватися в школі", - підсумував Шмигаль.