Уряд спрямував на посилення захисту енергосистеми понад 10 млрд грн, – Шмигаль
Кабмін реалізує проєкти будівництва систем захисту навколо енергооб’єктів у кожній області України. На це спрямовано понад 10 млрд грн
Про це на виїзному засіданні уряду 27 грудня повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
У Запорізькій області він оглянув енергетичний об’єкт, який було пошкоджено російським ударом.
Шмигаль наголосив, що ворог постійно атакує енергооб'єкти й особливо потерпають від цього прифронтові регіони.
"Задля мінімізації пошкоджень ми реалізуємо проєкти будівництва систем захисту навколо енергооб’єктів. Це пріоритетне завдання для кожного регіону", — підкреслив Шмигаль.
За його словами, уряд спрямував на посилення захисту енергосистеми понад 10 млрд грн.
Також під час робочого візиту в Запорізьку область Шмигаль оглянув відремонтований житловий будинок, який було частково зруйновано внаслідок влучання боєприпасу у 2022 році. Там провели капітальний ремонт із відновленням несучих конструкцій, відремонтували пошкоджені квартири та під’їзди.
"На сьогодні всі роботи завершено, і скоро мешканці зможуть повернутися до своїх домівок", - констатував очільник уряду.
Окрім того, він відвідав відбудований Центр надання адміністративних послуг, який розташовано в цій будівлі.
"У відновленому Центрі адміністративних послуг мешканці міста зможуть отримати 375 адміністративних послуг. Важливо, що тут працює окремий простір адмінсервісу "Ветеран", де надаватимуться послуги ветеранам, ветеранкам та членам їхніх сімей", – розповів прем'єр.
Він додав, що загалом цьогоріч Запорізькій області на будівництво та відновлення об’єктів інфраструктури та житлових будинків було виділено 508,8 млн грн.
"Наступного року також продовжимо реалізацію програм відбудови", — резюмував Шмигаль.
- 5 грудня заступник міністра енергетики Микола Колісник заявив, що більшість енергооб’єктів країни забезпечені другим рівнем захисту, що дозволяє мінімізувати наслідки атак РФ.
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