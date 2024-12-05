Більшість енергооб’єктів України забезпечені другим рівнем захисту від атак РФ, - Міненерго
Заступник міністра енергетики Микола Колісник заявив, що більшість енергооб’єктів країни забезпечені другим рівнем захисту, що дозволяє мінімізувати наслідки атак РФ
Про це він заявив під час виступу на Ukrainian Energy Security Dialogue 2024, передає Суспільне.
"На сьогодні велика кількість об’єктів є закритими другим рівнем захисту, що дає нам мінімізацію наслідків. Єдиним комплексним захистом є засоби ППО. І будь-який військовий це підтвердить. Бо коли летить тритонна бомба, то лише єдиний захист - це збити її перед об’єктом" - заявив Колісник.
За його словами, 26 серпня Росія використала понад 260 одиниць озброєння загальною вартістю $1 млрд для атак. Тому графіки обмеження електричної енергії, погодинні графіки застосовуються для стабілізації енергосистеми.
- 5 грудня графіки стабілізаційних відключень від електроенергії побутових споживачів в Україні діятимуть із 06:00 до 22:00.
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