Більшість енергооб’єктів України забезпечені другим рівнем захисту від атак РФ, - Міненерго

Про це він заявив під час виступу на Ukrainian Energy Security Dialogue 2024, передає Суспільне.

"На сьогодні велика кількість об’єктів є закритими другим рівнем захисту, що дає нам мінімізацію наслідків. Єдиним комплексним захистом є засоби ППО. І будь-який військовий це підтвердить. Бо коли летить тритонна бомба, то лише єдиний захист - це збити її перед об’єктом" - заявив Колісник.

За його словами, 26 серпня Росія використала понад 260 одиниць озброєння загальною вартістю $1 млрд для атак. Тому графіки обмеження електричної енергії, погодинні графіки застосовуються для стабілізації енергосистеми.