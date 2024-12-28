Військовий літак у Нігерії помилково скинув бомби на цивільних: щонайменше 10 загиблих

Про це пише Reuters.

"Військові літаки виконували завдання з ліквідації злочинних збройних угруповань, що тероризують штат, і помилково розбомбили невинних людей цієї громади", - заявив губернатор штату Сокото Ахмед Алію.

Внаслідок помилки військових у селах Гідан-Сама і Рінтува загинуло щонайменше 10 людей, ще кілька зазнали поранень.

Губернатор вказав, що держава співпрацюватиме з іншими органами влади для розслідування військової операції, яка спричинила загибель цивільних.