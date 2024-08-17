У Нігерії бойовики викрали щонайменше 20 студентів-медиків
У північноцентральній частині Нігерії бойовики викрали щонайменше 20 студентів медичного та стоматологічного факультетів, які їхали на конференцію
Про це інформує Reuters.
Вказано, що озброєні люди викрали студентів у штаті Нігерії Бенуе на шляху до штату Енугу. У поліції повідомили, що наразі розслідують інцидент.
На півночі Нігерії людей викрадають не вперше. Озброєні банди викрадають селян, студентів і автомобілістів з метою отримання викупу, а сили безпеки не в змозі покласти цьому край.
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