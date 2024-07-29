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Викрали, забрали біткоїни та задушили: чотирьох киян підозрюють у вбивстві іноземця

Світлана Кравченко
29 липня, 2024 понедiлок
14:36
Кримінал

Правоохоронці в Києві затримали чотирьох чоловіків, яких підозрюють у викраденні й убивстві іноземця за біткоїни на суму близько 7 мільйонів грн. Фігурантам загрожує довічне ув'язнення

Зміст

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Зазначається, що інформація про викрадення чоловіка надійшла до поліції столиці близько опівночі. Мешканці будинку в Солом’янському районі почули крики та побачили, як декілька невідомих б’ють та силоміць садять до автомобіля чоловіка.

Поліція встановила, що до викрадення 29-річного іноземця причетні четверо чоловіків віком від 24 до 29 років. У результаті проведення спецоперації правоохоронці затримали усіх фігурантів.

За даними слідства, зловмисники заздалегідь готувалися до злочину. Вони дізналися, що чоловік має біткоїни вартістю близько 7 млн грн, та вирішили ними заволодіти.

Фігуранти відстежили його адресу проживання та близько опівночі, коли він повертався додому, побили, силоміць затягнули до автівки й вивезли в закинуту будівлю на території Київської області. Там вони силою змусили потерпілого перерахувати біткоїни на їхній криптогаманець, після чого задушили чоловіка. 

Аби приховати сліди злочину чоловіки змінили номерні знаки та зовнішній вигляд автомобіля, тіло вивезли в ліс, де закопали, а криптовалюту перевели в готівку. Під час проведення слідчих дій поліціянти вилучили в затриманих гроші, автомобіль та інші речові докази. 

Дії фігурантів кваліфіковані як розбійний напад, викрадення і вбивство людини з корисливих мотивів та приховування злочину. 

Усім затриманим повідомили про підозру у вчиненні злочинів за відповідними статтями та суд взяв їх під варту без можливості внесення застави. Фігурантам загрожує довічне позбавлення волі.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Цього тижня у Корольовському суді міста Житомир почали судити затриманих торік членів злочинного угрупування з Коростишева, які забили до смерті учасника АТО, ґвалтували студенток коледжу, тримали рабів на кар'єрі.
Теги:
біткоїн
новини Києва
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