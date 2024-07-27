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Головна Кримінал У Житомирі судять банду "господарів" Коростишева: забили до смерті учасника АТО, ґвалтували студенток коледжу, тримали рабів на кар'єрі

У Житомирі судять банду "господарів" Коростишева: забили до смерті учасника АТО, ґвалтували студенток коледжу, тримали рабів на кар'єрі

27 липня, 2024 субота
23:20
Кримінал Під час затримання банди з Коростишева (літо 2023 року)

Цього тижня у Корольовському суді міста Житомира почали судити затриманих минулоріч членів злочинного угрупування з Коростишева

Зміст

Банда діяла у стилі 90-их, зокрема, спеціалізувалася на рекеті у вигляді вибивання не існуючих боргів. Жертви зловмисників з-поміж місцевих жителів роками боялися скаржитися правоохоронцям, допоки не пішли перші заяви від потерпілих, розповідає ТСН.

Також слідчим дуже допомогло те, що члени банди роками документували свої злочини.

Восьмеро підозрюваних вважали себе реальними "господарями" Коростишева. Посилено займалися спортом, володіли різними видами зброї. Мали зв'язки у міській владі та поліції.

Як наголошують слідчі, злочинці відрізнялися особливим цинізом та надзвичайною жорстокістю.

Основу обвинувачення складають кілька найбільше резонансних випадків.

Вбивство учасника АТО

До Корольовського районного суду міста Житомира на засідання прийшло кілька десантників 95-ї бригади ЗСУ, щоб підтримати свого побратима Назара, який став жертвою так званої "коростишівської банди". Через вигаданий борг бандити кілька місяців знущались із військового і погрожували його вагітній дружині.

У місті погрози рекетирів не сприймалися як безпідставні, оскільки на той час на рахунку банди вже було вбивство учасника АТО.

"Він відмовився повертати вигаданий борг і учасники банди забили його кастетами", - пише ТСН.

Ґвалтування дівчат з педагогічного коледжу

Одній із постраждалих, імені якої ТСН не називає, зараз 25 років. Дев’ять років тому її разом із подругою викрали із-під студентського гуртожитку і вивезли на берег річки Тетерів. Там сильно побили та зґвалтували. 

"Мене дістали з машини і почали брати за волосся і бити об машину, в один із моментів мою голову підіймають від машини і я бачу, що б’ють Аню, я бачу як у неї з носа стікає кров, вона плаче. Мене ще раз б'ють об машину, я непритомнію", - згадує дівчина. 

Тоді їй було 16 років і вона вчилася на вчительку молодших класів. Чи не кожен вечір до неї приходив місцевий кримінальник Коля К. Спочатку він незграбно залицявся. А коли дістав відкоша - вирішив брати бажане силою.

"Ґвалтували мене по черзі вдвох при чому продовжували бити. І на свій телефон знімали все на камеру. Поки один ґвалтує, другий знімає", - згадує дівчина. 

Відео ґвалтівники збиралися використати для шантажу. Дівчат попередили - якщо звернуться в поліцію, зйомку розповсюдять серед студентів. Наша героїня заяву написала. Її подруга - ні. Із коледжу довелося піти. 

"Я зразу пішла. Я морально не могла тут знаходитись. Всі про це дізнались і Микола К. (один з нападників) пустив чутку, що ми поїхали на шашлики, що це він мені не "дав", а я образилась і пішла написала заяву", - каже потерпіла. 

А далі за Миколу почали просити. Спочатку його батьки, потім місцевий поліціянт. Дев’ять років тому справу закрили.

"До мене приходили батьки Колі К., пропонували гроші, щоб я забрала заяву. А потім слідчий нас почав задовбувати, щоб ми забрали заяву", - пояснює дівчина. 

Лише зараз, після спецоперації СБУ та Нацполіції - двоє ґвалтівників заарештовані. Третій до СІЗО не дожив. Він кілька років тому помер від вживання анаболіків. Дівчина лікується й досі. Не тільки морально: кістки щелепи загоїлися неправильно і вона складає гроші на операцію.

"Я хочу, щоб вони були максимально покарані. Всі троє", - каже дівчина. 

"Борги" за готельний комплекс

Олександр Круглецький протягом майже десяти років знайомий з бандитами, він побудував їхньому "авторитету" Моргунову заміський готель. Та замість оплати за роботу, отримав мільйонні борги.

"Моя історія і моє знайомство з Моргуном Анатолієм розпочалося 8 років тому", - згадує чоловік. 

Олександру запропонували побудувати готельно-розважальний комплекс на березі озера. Частина землі під готелем захоплена незаконно.

Проєкт майбутнього готелю Моргунов намалював від руки на клаптику паперу. Олександр тримає цей малюнок при собі. Згадує, спочатку все йшло більш-менш нормально: він будував, вкладав власні кошти, Моргунов давав нові завдання і неохоче повертав гроші. 

Невдовзі, після введення готелю в експлуатацію, через неправильне користування твердопаливним котлом, сталася пожежа.

"Почалася історія других відносин, що в цьому винен я, і всю реставрацію по цьому всьому буду нести я. Сказали, тобі треба це зрозуміти і прийняти, от і все", - згадує Олександр. 

Алгоритм дій бандитів запрацював: спочатку Олександру погрожували, а потім на нього напали та проломили череп. Декілька наступних місяців Олександр лікувався і щойно вийшов із лікарні, його знову запросили до Моргунова.

Розмову головний рекетир записав на телефон. На аудіо чути, як Моргунов вимагав від потерпілого 56 тисяч доларів та погрожував "зробити сина Олександра інвалідом". 

Замовлення від місцевого політика

Ще один потерпілий просить називати себе Іваном. Він - син місцевого бізнесмена. Шість років тому вчився в місцевому коледжі на фармацевта. Бандити викрали його з дому.

"Погрожували життям, побили, знущалися, заставили зняти весь верхній одяг, в холодну зиму, заставляти іти купатися і знімали це все на відео. Мінус 5 точно було", - каже Іван. 

Викрадачі вимагали від Івана, щоби той зізнався у нібито зґвалтуванні сестри місцевого депутата Михайла Л.

"Вони так сказали, але у мене з нею нічого не було", - каже Іван. 

Згодом слідство з’ясує – політик входив до складу банди. І схему з надуманим зґвалтуванням його рідної сестри використовували для шантажу.

"Через деякий час, вони подзвонили батькам, і повідомили про неіснуючий борг. У розмірі 2000 доларів. Дали термін добу", - каже він. 

Тільки-но гроші сплатили, банда відчепилася. Заяву в поліцію та в СБУ Іван наважився написати, лише після того, як дізнався про затримання кримінальників. Зараз згадний Михайло Л. у СІЗО.

"Я розраховую, щоб ці люди сиділи за ґратами і відповідали за все", - наголошує Іван.

Раби на гранітному кар'єрі

Злісних "боржників" бандити звозили на каменярню і примушували відробляти вигадані борги працею. Таких в’язнів називали рабами і селили тут же.

"Один із співорганізаторів злочинної організації їм погрожував, що вразі несплати відсотків вони будуть працювати тут довічно", - каже працівник СБУ. 

Поряд із людьми кримінальники тримали свиней.

"Людей тримали у таких умовах. Разом зі свинями. Поруч свині, поруч працівники ночували і працювали", - зазначає оперативник.

До тих, хто пробував вирватися з полону - застосовували особливий метод катувань

"Чоловіків, які не відробляли, підвішували прямо на балку і знущалися. Мішок, він зверху зав'язується, і підвішували людину на балці й завдавали ударів батогом", - каже працівник СБУ. 

Склад банди

Ватажком слідство вважає Анатолія Моргунова. В матеріалах справи чоловік проходить як "смотрящій" за містом Коростишевим.

Його дружина Дана також серед фігурантів розслідувань. Їй інкримінують незаконне захоплення земельної ділянки в лісі. Але жіна перебуває на волі.

Разом із Моргуновим затримано ще семеро чоловіків.

Примітка. Доки не буде доведено судом, жоден громадянин чи громадянка України не можуть вважатися винними у вчиненні того чи іншого злочину.

Схопили банду влітку минулого 2023 року під час спільної операції СБУ та Нацполіції.

І це при тому, що про дії угрупування було відомо задовго до того. Зокрема, розлогий сюжет про коростишівську банду вийшов у центральних ЗМІ ще 2017 року, однак належної реакції правоохоронців тоді не було. До речі, за даними авторів сюжету, 200 бізнесменів Коростишева регулярно сплачувало данину банді, чиї члени серед іншого були причетні до нелегального видобутку бурштину.

Теги:
Суспільство
політика
Житомир
СБУ
корупція в Україні
військові
ЗСУ
поліція
Житомирщина
бурштин
Ветеран АТО
ЗСУ загиблі
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