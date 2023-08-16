Про це інформує пресцентр СБУ.

Так, Служба безпеки спільно з Нацполіцією знешкодила потужне злочинне угруповання, яке займалося рекетом на Житомирщині.

За оперативними даними, до складу банди входили жителі Коростишівської громади віком 22-35 років. Окремі з них – раніше судимі. До так званої банди вони залучили своїх знайомих, які раніше вже притягувались до відповідальності за особливо тяжкі злочини.



Щодня зловмисники "вибивали" з людей великі суми коштів під вигаданими приводами або через штучно спровоковані конфліктні ситуації. У разі відмови віддавати гроші учасники банди викрадали людей і відвозили їх до спеціально облаштованих катівень у місті Коростишів. Там рекетири застосовували до потерпілих особливо жорстокі тортури.

Крім цього, працівниками СБУ та поліції перевіряється інформація про зґвалтування фігурантами декількох жінок.



Співробітники Служби безпеки задокументували факт вимагання 190 тис. грн з військовослужбовця однієї з бойових бригад ЗСУ, яка виконує завдання на передовій. Спочатку вони назвали меншу суму, а під час зустрічей щоразу додавали відсотки. Зловмисники погрожували покалічити, а потім вбити його вагітну дружину, якщо військовий не передасть їм всю суму грошей.



У результаті спецоперації Служба безпеки затримала двох лідерів і шістьох активних учасників банди на спробі передачі їм частини грошей від потерпілого.

Під час низки обшуків у фігурантів вилучили велику кількість готівки у різних національних валютах, незареєстровані бойові засоби ураження, чорнові записи зі списками потерпілих, бойові гранати, зброю, бойові припаси, кастети, бейсбольні бити та різноманітну холодну зброю.



Наразі затриманим планується повідомити про підозру за статтею про вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану, поєднане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження. Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.