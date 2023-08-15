Голові ВЛК Житомирщини та її спільникам інкримінували вимагання хабара та переправлення ухилянтів за кордон
Посадовцям Військово-лікарської комісії Житомирського шпиталю оголосили підозри у вимаганні, одержанні неправомірної вигоди, а також сприянні переправлення ухилянтів через кордон
Про це інформує Офіс генпрокурора.
"За процесуального керівництва Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону викрито та повідомлено про підозру голові ВЛК Житомирського військового шпиталю - заступниці головного лікаря обласної клінічної лікарні, завідувачці центру клінічної імунології та алергології й адвокату. Їм інкриміновано вимагання та одержання неправомірної вигоди, а також сприяння організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України", - йдеться в заяві.
Згідно з даними слідства, троє підозрюваних вимагали та отримали від військовозобов’язаного 2,5 тис. доларів. Ті обіцяли встановити діагноз, який давав би право чоловіку на визнання непридатним до служби, виключення з військового обліку та можливість перетинати державний кордон України без перешкод.
Правоохоронці затримали очільницю ВЛК - заступницю головного лікаря Житомирської обласної клінічної лікарні, завідувачку центру клінічної імунології й адвоката після отримання другої частини неправомірної вигоди.
При обшуках у фігурантів вилучені документи та гроші.
Фото: Офіс генпрокурора
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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