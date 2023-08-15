Про це інформує Офіс генпрокурора.

"За процесуального керівництва Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону викрито та повідомлено про підозру голові ВЛК Житомирського військового шпиталю - заступниці головного лікаря обласної клінічної лікарні, завідувачці центру клінічної імунології та алергології й адвокату. Їм інкриміновано вимагання та одержання неправомірної вигоди, а також сприяння організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України", - йдеться в заяві.

Згідно з даними слідства, троє підозрюваних вимагали та отримали від військовозобов’язаного 2,5 тис. доларів. Ті обіцяли встановити діагноз, який давав би право чоловіку на визнання непридатним до служби, виключення з військового обліку та можливість перетинати державний кордон України без перешкод.

Правоохоронці затримали очільницю ВЛК - заступницю головного лікаря Житомирської обласної клінічної лікарні, завідувачку центру клінічної імунології й адвоката після отримання другої частини неправомірної вигоди.

При обшуках у фігурантів вилучені документи та гроші.

Фото: Офіс генпрокурора

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.