Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що підозрювані пропонували ухилянтам допомогу у незаконній міграції до сусідніх країн Європи на підставі підроблених документів.

Вартість таких "послуг" становила від 2,5 до 5 тисяч доларів. У пресцентрі зауважили, що сума залежала від способу і терміновості виїзду.

Затримання на Одещині

За даними правоохоронців, в Одеській області затримано групу, яка переправляла своїх клієнтів за кордон під виглядом "супроводу" підставних людей з інвалідністю до іноземних медзакладів.

Для цього затримані виділили авто з водієм. Однак, після перетину держкордону "перевізники" та інваліди, учасники "схеми", поверталися в Україну, а ухилянти залишалися за межами України.

Крім того, правоохоронці встановили, що одна з організаторок є палкою прихильницею Росії. Свої прокремлівські погляди та схвальні коментарі про воєнні злочини РФ вона неодноразово публікувала у забороненій соцмережі "Однокласники".

Затримання в Івано-Франківській області

Зазначається, що на організації каналу нелегальної міграції викрито злочинну групу, до якої входило троє ділків. Ними виявилися: медпрацівниця, її родич та колишня очільниця одного з відділів Калуської міськради.

За даними СБУ, затримані продавали потенційним призовникам фіктивні медичні довідки про наявність групи інвалідності. Потім ухилянти використовували підробку для виїзду за кордон.

Наразі всім затриманим повідомили про підозру. Їм загрожує до 9 років позбавлення волі.

Застереження: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.