DeepState про Курахівський напрямок: після окупації Роздольного росіяни створили зі селища хаб для накопичення піхоти

Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.

"Після окупації села, противник зробив з нього такий собі хаб накопичення піхоти, яку українські військові ганяють як сарану. Ця ж піхота насичується і пробує здійснювати подальше просування, зокрема, в напрямку села Новий Комар, який вони взяли за мету повністю забрати й закріпитися. Сили Оборони роблять все можливе, щоб цього не допустити, але час покаже, як складеться ситуація", - пишуть аналітики про ситуацію біля Роздольного неподалік Курахового, північніше Великої Новосілки.

Російська піхота за підтримки техніки також здійснює спроби просувань в районі Зеленівки.

"Посадками вони лізуть в напрямку Костянтинополя, Розливу, а іноді просто пускаючи механізовану колону, яку бійці Сил Оборони, зазвичай, зустрічають fpv-дронами", - розповідає DeepState.