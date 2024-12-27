DeepState про Курахівський напрямок: після окупації Роздольного росіяни створили зі селища хаб для накопичення піхоти
У тимчасово окупованому селищі Роздольне Донецької області російські загарбники створили хаб для накопичення піхоти
Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.
"Після окупації села, противник зробив з нього такий собі хаб накопичення піхоти, яку українські військові ганяють як сарану. Ця ж піхота насичується і пробує здійснювати подальше просування, зокрема, в напрямку села Новий Комар, який вони взяли за мету повністю забрати й закріпитися. Сили Оборони роблять все можливе, щоб цього не допустити, але час покаже, як складеться ситуація", - пишуть аналітики про ситуацію біля Роздольного неподалік Курахового, північніше Великої Новосілки.
Російська піхота за підтримки техніки також здійснює спроби просувань в районі Зеленівки.
"Посадками вони лізуть в напрямку Костянтинополя, Розливу, а іноді просто пускаючи механізовану колону, яку бійці Сил Оборони, зазвичай, зустрічають fpv-дронами", - розповідає DeepState.
- Військовий оглядач Василь Пехньо переконаний, що росіянам не вдасться вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей до 20 січня 2025 року.
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