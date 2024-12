"З Євробаченням не склалося": Оля Полякова прокоментувала чутки про участь у конкурсі з піснею шведського композитора

Про це вона розповіла в коментарі ЖВЛ.

Артистка Оля Полякова відреагувала на інформацію про те, що хоче брати участь у пісенному конкурсі "Євробачення-2025" від іншої країни. Співачка зізналася, що такі плани в неї були, проте вони не реалізувалися.

Готуючись до Євробачення, вона почала співпрацю зі шведським композитором Андерсом Ганссоном, відомим роботами для Шер і Вікторії Бекхем. Разом вони створили пісню All for Your Love. Трек натхненний мотивами української народної пісні "Цвіте терен". Пісня написана англійською, але зберегла оригінальний приспів українською.

"Він хотів зробити колаборацію фольклорної і англомовної естетики. Він просто каже: "Заспівай якусь пісню народну". Я встала до мікрофона і заспівала "Цвіте терен", - пригадала Полякова.

Вона підтвердила плани взяти участь у пісенному конкурсі, які втім, не справдились.

"Ми з цим автором робили трек для Євробачення, але з Євробаченням не склалося, і ми почали з ним робити альбом англомовним. І потрошечки я їздила у Швецію, і ми накопичували матеріал. У нас уже є альбом. І я його частково робила у Швеції, частково записувала в Британії, у Лондоні. І ось там трошки буде інакша Оля Полякова, якою я завжди хотіла бути", - поділилась артистка.

Альбом вийде у 2025 році.