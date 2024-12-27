Україна встановила контакт із новим урядом Сирії

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий на брифінгу, передає Укрінформ.

Він підкреслив, що Україна встановила контакт із новим сирійським урядом.

"Ми будемо дивитися, як буде діяти новий уряд. Ми розуміємо, що попередній режим Асада визнав порушення територіальної цілісності України, тому були розірвані дипломатичні відносини. Якщо ця політика зміниться, то будуть відновлені дипломатичні відносини", - акцентував речник.

Тихий додав, що надання Сирії гуманітарної допомоги, 500 т пшеничного борошна, є не окремою акцією, а щирим бажанням України допомогти народу держави.

"Ми розуміємо, наскільки складно після такої війни, після падіння цього кривавого режиму, наскільки складно простим сирійцям, тому так, це частина ширшої політики. Я думаю, що ви побачите більше кроків у цьому напрямі в майбутньому", - пояснив він.