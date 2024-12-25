Після масованого удару "шахедами" Іран привітав Україну з Різдвом

Привітання зʼявилось на офіційній Facebook-сторінці посольства Ірану в Україні.

"Новий рік є провісником нових думок і нових рішень для майбутнього, яке, ми сподіваємося, буде кращим за минуле. Сподіваюся, у Новому році на вашу землю повернуться мир, безпека та затишок", — йдеться у заяві повіреного в справах Ірану в Україні Шахріяра Амузегара.