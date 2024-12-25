Після масованого удару "шахедами" Іран привітав Україну з Різдвом
У середу, 25 грудня, Іран привітав Київ із Різдвом Христовим та побажав миру у Новому році
Привітання зʼявилось на офіційній Facebook-сторінці посольства Ірану в Україні.
"Новий рік є провісником нових думок і нових рішень для майбутнього, яке, ми сподіваємося, буде кращим за минуле. Сподіваюся, у Новому році на вашу землю повернуться мир, безпека та затишок", — йдеться у заяві повіреного в справах Ірану в Україні Шахріяра Амузегара.
- Удень 24 грудня та в Різдвяну ніч 25 грудня російська армія запустила по території України іранські ударні безпілотники типу Shahed. Також було зафіксовано пуск ракет.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що російський ворог застосував проти України понад 70 ракет різних типів, а також більше ніж 100 безпілотників.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.74 Купівля 41.74Продаж 42.28
- EUR Купівля 43.53Продаж 44.21
- Актуальне
- Важливе