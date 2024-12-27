Президент Німеччини Штайнмаєр розпустив бундестаг

Про це пише Spiegel.

Там зазначили, що таким чином Штайнмаєр пішов назустріч проханню федерального канцлера Олафа Шольца, який попросив розпустити парламент після того, як йому було висловлено вотум недовіри.

Перед тим, як прийняти рішення, президент провів переговори з лідерами парламентських фракцій. Проте, за словами Штайнмаєра, в ході переговорів він не зміг визнати жодної нової більшості, тому "переконаний, що нові вибори – це правильний вибір на благо нашої країни".

Щодо майбутньої виборчої кампанії, президент ФРН висловив сподівання, що "сила німецької демократії стане видимою". Штайнмаєр зазначив, що потрібно вирішити багато проблем, маючи на увазі економічну ситуацію, міграційну політику, а також війну на Близькому Сході та в Україні.