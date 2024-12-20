Президент Німеччини Штайнмаєр 27 грудня оголосить про розпуск Бундестагу

Про це повідомляє DW із посиланням на пресслужбу німецького лідера.

Зазначено, що Штайнмаєр оголосить про розпуск Бундестагу 27 грудня. Перед цим президент переконався, що в ньому "більше немає жодних перспектив для створення стабільної парламентської більшості для федерального уряду".

Видання додає, що глава ФРН оголосив про намір розпустити Бундестаг після того, як депутати проголосували проти довіри федеральному уряду канцлера Олафа Шольца.