Президент Німеччини Штайнмаєр 27 грудня оголосить про розпуск Бундестагу
Німецький президент Франк-Вальтер Штайнмаєр переконався, що у Бундестазі "немає перспектив для створення стабільної парламентської більшості" і 27 грудня оголосить рішення про його розпуск
Про це повідомляє DW із посиланням на пресслужбу німецького лідера.
Зазначено, що Штайнмаєр оголосить про розпуск Бундестагу 27 грудня. Перед цим президент переконався, що в ньому "більше немає жодних перспектив для створення стабільної парламентської більшості для федерального уряду".
Видання додає, що глава ФРН оголосив про намір розпустити Бундестаг після того, як депутати проголосували проти довіри федеральному уряду канцлера Олафа Шольца.
- 16 грудня Бундестаг висловив вотум недовіри уряду канцлера Німеччини Олафа Шольца.
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