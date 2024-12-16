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Бундестаг висловив вотум недовіри уряду Шольца

Ксенія Золотова
16 грудня, 2024 понедiлок
17:47
Світ Олаф Шольц

У понеділок, 16 грудня, Бундестаг висловив вотум недовіри уряду канцлера Німеччини Олафу Шольцу

Зміст

Про це пише Deutsche Welle.

За це рішення, як зазначається, висловилася більшість депутатів, у тому числі члени найбільшої опозиційної фракції – консервативного блоку у складі Християнсько-демократичного союзу (ХДС) та Християнсько-соціального союзу (ХСС), а також вийшла зі складу правлячої коаліції Вільної демократичної партії.

Недовіру Шольцю також висловили представники Лівої партії, популістського Союзу Сари Вагенкнехт (ССВ) та "Альтернативи для Німеччини".

Згідно з законом, тепер Шольц має запропонувати федеральному президентові Німеччини Франку-Вальтеру Штайнмаєру розпустити парламент. Якщо той визнає, що можливості для створення стабільного уряду більше немає, він може розпустити бундестаг одразу після винесення вотуму недовіри. Проте у розпорядженні президента є термін до 21 дня, щоб зробити цей крок.

Виступаючи перед голосуванням, Шольц наголосив, що питання про довіру стосується не лише парламенту. 

"Тому питання про довіру я сьогодні адресую всім виборцям", - зазначив він. 

За словами канцлера, йдеться при цьому про ключове питання про те, "чи готова Німеччина як сильна держава активно інвестувати у своє майбутнє, зокрема підтримка України та зміцнення бундесверу, які не повинні здійснюватися на шкоду охороні здоров'я, системі догляду за хворими та літніми людьми, пенсійному страхуванню та комунальним бюджетам", наголосив Шольц.

  • Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час засідання партії СДПН у Потсдамі висловив підтримку Україні та закликав до мирного врегулювання конфлікту, однак заявив, що до передачі Taurus не готовий.

 

Теги:
Новини
Німеччина
Олаф Шольц
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