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Міноборони допустило до експлуатації у військах всюдихід "Равлик"

Катерина Ганжа
27 грудня, 2024 п'ятниця
12:51
Технології

Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації у військах універсальну мобільну платформу "Равлик". Цей наземний роботизований комплекс – повністю українська розробка

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Про це повідомляє пресслужба відомства. 

Зазначається, що "Равлик" має невеликі розміри, його легко транспортувати на автомобільному причепі. Він важить трохи більше пів тонни і може  перевозити декілька сотень кілограмів вантажу або тягнути майже двотонний причіп. 

Окрім цього, як додають у Міноборони, герметична пило- і вологозахищена платформа безвідмовно працює у складних погодних умовах. Її електричний двигун і м’які всюдихідні шини дозволяють рухатись тихо. 

"Завдяки конструктивним особливостям та впровадженням сучасних інженерних рішень "Равлик" без проблем долає бездоріжжя, трясовину, піщані насипи, неширокі канави  та невисокі вертикальні перешкоди. Цього робота можна використовувати як універсальну платформу для виконання широкого спектра завдань", - зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.  

  • Міністерство оборони спільно з українським виробником розпочали тестування пункту управління підрозділами, озброєними безпілотниками.
Теги:
Новини
Україна
Міністерство оборони
ЗСУ
Військові новини
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