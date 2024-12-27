Міноборони допустило до експлуатації у військах всюдихід "Равлик"

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що "Равлик" має невеликі розміри, його легко транспортувати на автомобільному причепі. Він важить трохи більше пів тонни і може перевозити декілька сотень кілограмів вантажу або тягнути майже двотонний причіп.

Окрім цього, як додають у Міноборони, герметична пило- і вологозахищена платформа безвідмовно працює у складних погодних умовах. Її електричний двигун і м’які всюдихідні шини дозволяють рухатись тихо.

"Завдяки конструктивним особливостям та впровадженням сучасних інженерних рішень "Равлик" без проблем долає бездоріжжя, трясовину, піщані насипи, неширокі канави та невисокі вертикальні перешкоди. Цього робота можна використовувати як універсальну платформу для виконання широкого спектра завдань", - зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.