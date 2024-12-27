Міноборони допустило до експлуатації у військах всюдихід "Равлик"
Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації у військах універсальну мобільну платформу "Равлик". Цей наземний роботизований комплекс – повністю українська розробка
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Зазначається, що "Равлик" має невеликі розміри, його легко транспортувати на автомобільному причепі. Він важить трохи більше пів тонни і може перевозити декілька сотень кілограмів вантажу або тягнути майже двотонний причіп.
Окрім цього, як додають у Міноборони, герметична пило- і вологозахищена платформа безвідмовно працює у складних погодних умовах. Її електричний двигун і м’які всюдихідні шини дозволяють рухатись тихо.
"Завдяки конструктивним особливостям та впровадженням сучасних інженерних рішень "Равлик" без проблем долає бездоріжжя, трясовину, піщані насипи, неширокі канави та невисокі вертикальні перешкоди. Цього робота можна використовувати як універсальну платформу для виконання широкого спектра завдань", - зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.
- Міністерство оборони спільно з українським виробником розпочали тестування пункту управління підрозділами, озброєними безпілотниками.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.71 Купівля 41.71Продаж 42.23
- EUR Купівля 43.49Продаж 44.16
- Актуальне
- Важливе