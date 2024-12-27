Перший мер з України відвідав Тайвань
Міський голова Львова Андрій Садовий став першим з українських мерів, який відвідав Тайвань
Про це повідомив Апостроф.
У Тайвані Садовий має провести низку зустрічей із представниками місцевої влади та компаній задля налагодження співпраці.
Разом з Андрієм Садовим до Тайваню вирушили заступник міського голови з міжнародної співпраці Сергій Кіраль, директор департаменту архітектури та просторового розвитку, головний архітектор міста Львова Антон Коломєйцев, депутат Львівської міської ради, завідувач хірургічного відділення №1 Центрі хірургії та онкології Першого ТМО Львова Гнат Герич.
- 22 листопада у Варшаві міністр закордонних справ Тайваню презентував проєкт на підтримку України. Тайвань виділив $10 млн допомоги для Асоціації міст України.
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