Близько 350 тис. дітей, які перебувають за кордоном, продовжують навчання в Україні, – заступниця міністра освіти Кузьмичова

Про це передає кореспондентка Еспресо Катеринка Галко.

За словами Кузьмичової, станом на 1 вересня 2024 року в Україні фіксували зменшення мережі в учнівському контингенті на близько 150 тисяч. Проте заступниця міністра зазначила, що на це є й об'єктивні чинники. Наприклад, діти завершують 11 клас, чи з 9 класу обирають професійно-технічну, чи фахову-передвищу освіту.

"Але безумовно оцей баланс, що вийшло більше, ніж зайшло – в першу чергу, це за рахунок тимчасово окупованих територій, де, звісно, драматичне падіння набору в перші класи. Відповідно, це поповнення не відбувається тією мірою, в якій воно б могло відбуватись за умов відсутності повномасштабного вторгнення, саме на прифронтових територіях", – сказала Кузьмичова.

Водночас близько 340-350 тис. дітей, які перебувають за кордоном, продовжують навчатися в Україні. За словами заступниці міністра, суттєвого падіння кількості таких учнів не фіксують.

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Кузьмичова також зазначила, що наступного року Міністерство освіти планує продовжувати удосконалювати політику щодо роботи з дітьми за кордоном для того, щоб ті форми, які їм пропонують, були ще більш зручними й відповідали їхнім потребам.

"Це і розвиток нашого українознавчого компонента, який ми бачимо – зростає кількість дітей, які обирають цей компонент і таким чином уникають подвійного навантаження. Тобто в нашій системі вони вчать українську мову, літературу, географію, історію України й захист України, а в країні свого перебування вони вчаться за повною програмою", – додала заступниця міністра.