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Головна освіта "До 2030 року в Україні не вистачатиме понад 100 тис. учителів": Лілія Гриневич про проблеми в педосвіті

"До 2030 року в Україні не вистачатиме понад 100 тис. учителів": Лілія Гриневич про проблеми в педосвіті

Юлія Лаврук
19 грудня, 2024 четвер
14:07
освіта Лілія Гриневич

Проректорка Каразінського університету Лілія Гриневич розповіла про проблеми в педагогічній освіті в Україні та можливі шляхи їх вирішення

Зміст

Про це передає кореспондентка Еспресо Юлія Зубченко.

"У нас визрівають у педагогічній освіті дві дуже важливі проблеми. Перша – це зміст освітніх програм. І на цей зміст впливає впровадження реформи Нової української школи", – сказала Гриневич.

Вона зазначила, що ця реформа передбачає перехід від навчання, базованого на знаннях, до формування компетентностей, куди входить вміння застосовувати ці знання та цінності. Це своєю чергою потребує знання щодо активних методик навчання у вчителів.

Зокрема, Гриневич наголосила на важливості природничо-математичної освіти, тому що з перспективи відновлення Україні потрібна буде значна кількість фахівців професій, які базуються на STEM-освіті.

"З іншого боку, ми маємо великі виклики війни, пов'язані з навчальними втратами через особистий досвід дітей, пропущені дні, тривоги, дистанційне навчання. І треба навчити майбутніх вчителів, як долати ці навчальні втрати", – зазначила Лілія Гриневич.

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Друга проблема, на якій вона наголосила, це можливий брак вчителів у майбутньому.

"Нещодавно було опубліковане дослідження, в якому ми бачили прогноз, що до 2030 року в Україні буде не вистачати понад 100 тисяч вчителів. Тут питання – хто буде цими вчителями? Тому що на програму "Середня освіта" приходить надто мало студентів", – зауважила проректорка.

Вона зазначила, що цьогоріч на програму для викладання природничих предметів вступило трохи більше ніж 220 студентів та наголосила, що це "звісно, дуже мало". 

Тому ми шукаємо шляхи, яким чином можна привабити до цієї професії більшу кількість людей. Зокрема, серед таких гнучких моделей, це надання ще додаткової спеціальності вчителя на класичних спеціальностях", – зазначила Гриневич.

Також, за її словами, Україні потрібно розробити модель, яка працює в провідних освітніх системах – перекваліфікація людей з вищою не педагогічною освітою, щоб вони могли бути готовими до роботи в школі.

"В нас це поки що не занесено в законодавство, але рішення існує – це річний курс, коли люди отримують спочатку три місяці теоретичної підготовки, а після того йдуть працювати в школу і водночас навчаються. Таким чином університет надає їм постійну підтримку з цього приводу під час їхньої роботи", – додала проректорка.

  • У 2025 році громади отримають понад 14 млрд грн субвенції для продовження реалізації ключових змін в освіті.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Лілія Гриневич
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