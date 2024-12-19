Наступного року громади отримають понад 14 млрд грн субвенції на ключові зміни в освіті

Про це повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Він додав, що ця сума на понад 20% перевищує ту, що була закладена на субвенції цьогоріч.

За словами міністра, збережені послідовність і пріоритети, які були закладені цьогоріч, а саме:

створення безпечного та комфортного освітнього середовища: укриття, автобуси, протипожежний захист, металодетектори, харчування;

продовження реформ в освіті: "Нова українська школа" та профтехосвіта.

На переконання Лісового, продовжувати зміни можливо, лише об’єднуючи спільні зусилля. На цьому він наголосив під час виступу перед представниками громад на Конгресі місцевих та регіональних влад.

"Вже маємо багато прикладів ефективної співпраці з громадами у 2024 році – і у будівництві укриттів, і у створенні майстерень в закладах профтехосвіти, і у забезпеченні школярів харчуванням, автобусами, планшетами і не тільки. Розраховую, що матимемо ще більше прикладів такого співробітництва у 2025 році", - зазначив Лісовий.