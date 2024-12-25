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У Києві затримали ексначальника Одеського ТЦК, який після внесення застави планував втекти за кордон

Катерина Ганжа
25 грудня, 2024 середа
17:13
Кримінал

У середу, 25 грудня, працівники ДБР затримали у Києві ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП після того, як за нього була внесена застава у 39,364 млн грн. Крім того, суд передав в управління АРМА нерухомість фігуранта в Італії

Зміст

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань

Бюро отримало інформацію, що після виходу з ізолятора, він планував переховуватися від слідства, зокрема виїхати за кордон, зазначили у відомстві.

Працівники ДБР затримали експосадовця у Києві. Йому повідомили про підозру у вчиненні нових кримінальних правопорушень, передбачених:

  • ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 114-1 (організація перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в особливий період),
  • ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 (організація складання та видача службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа) КК України. 

 

 

"Він організував собі оформлення небойової травми, отриманої навіть не під час виконання службових обов’язків, як такої, що пов’язана із захистом Батьківщини. На підставі хибного рішення службової перевірки та відповідно висновку МСЕК йому було безпідставно нараховано додаткову винагороду на загальну суму 165 тис. 480 грн за період квітень-червень 2022 року", - зазначили в ДБР.

У відомстві додали, що ДБР також розслідує кримінальне провадження за підозрою колишнього військкома у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 та ч. 3 ст. 209 КК України – організація легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

"У межах цього кримінального провадження, за матеріалами ДБР, суд передав в управління АРМА будинок площею 857 кв. м вартістю 4 млн євро та офіс площею 223,9 кв. м вартістю 510 млн євро в іспанському курорті Марбелья. Нерухомість належала, відповідно, матері та дружині колишнього військкома", - йдеться у повідомленні.

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Зазначається, що також суд передав АРМА автомобілі MERCEDES-BENZ EQV вартістю 2,9 млн грн, Mercedes-Benz G 63 AMG вартістю 8,4 млн грн і Toyota Land Cruiser 200 за вартістю 3 млн грн. Ними володіли дружина, матір і теща колишнього військкома.

В ДБР нагадали, що раніше до суду було скеровано два обвинувальні акти щодо колишнього військкома, а саме:

  • у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України – набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів вартістю 142 927 001 грн, що більше ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи;
  • у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 407 КК України – нез’явлення вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем (крім строкової служби), вчинене в умовах воєнного стану;
  • у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 409 КК України – ухилення військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом іншого обману, вчинене в умовах воєнного стану;
  • у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України – використання завідомо підробленого документа.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Раніше ДБР викрило працівників Одеського ТЦК, які зупиняли військовозобовʼязаних на блокпостах і обіцяли допомогти оформити відстрочку від служби за $4,5 тис.
Теги:
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Суспільство
ДБР
новини Києва
ТЦК
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