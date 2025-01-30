Окупанти вдарили по приватному сектору Харкова дроном "Молния", є постраждалий

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Ворог скоїв удар по Харкову. Попередньо маємо інформацію про влучання БПЛА типу "Молния" по приватному сектору в Холодногірському районі. Деталі уточнюємо", - повідомив Терехов о 10:14.

Згодом він уточнив, що приліт зафіксовано поблизу приватного будинку. Там вибило шибки. Також пошкоджено паркан.

Вже о 10:46 з’явилася інформація про одного постраждалого, який отримав гостру реакцію на стрес.