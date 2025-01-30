Окупанти вдарили по приватному сектору Харкова дроном "Молния", є постраждалий
У четвер, 30 січня, російські окупанти завдали удару по приватному сектору Харкова дроном "Молния", внаслідок чого постраждала одна людина
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
"Ворог скоїв удар по Харкову. Попередньо маємо інформацію про влучання БПЛА типу "Молния" по приватному сектору в Холодногірському районі. Деталі уточнюємо", - повідомив Терехов о 10:14.
Згодом він уточнив, що приліт зафіксовано поблизу приватного будинку. Там вибило шибки. Також пошкоджено паркан.
Вже о 10:46 з’явилася інформація про одного постраждалого, який отримав гостру реакцію на стрес.
- Увечері понеділка, 27 січня, російська окупаційна армія запустила по території України ударні безпілотники. На Харківщині та в Одесі внаслідок атаки постраждали люди.
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