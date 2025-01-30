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Понад 5 млрд грн на військових та хвилина мовчання в Києві: Кличко анонсував рішення міськради

Катерина Ганжа
30 січня, 2025 четвер
12:25
Суспільство Київрада

У четвер, 30 січня, Київська міська рада має ухвалити перші зміни до бюджету міста на 2025 рік і виділити понад 5 мільярдів гривень на підтримку Сил оборони та безпеки. Також розглядатиметься питання щодо впровадження заходів із проведення в столиці щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання

Зміст

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. 

Про бюджет

За словами Кличка, зміни до бюджету передбачають: 

  • 4,9 млрд грн – на програму "Захисник Києва";
  • понад 93 млн грн додатково – на соціальний захист ветеранів та ветеранок;
  • 10 млн – на субвенцію від столиці до Державного бюджету України для забезпечення заходів з оборони.

"Також на сьогоднішньому засіданні Київради я ініціюю збільшення виплати одноразової матеріальної допомоги для мобілізованих киян. Із 30 000 грн до 50 000 грн", - зазначив Кличко.

Міський голова Києва додав, що ці кошти будуть передбачені в програмі "Захисник Києва".

Збільшення фіндопомоги медикам 

Окрім цього, Київрада також має ухвалити рішення про збільшення щомісячної фінансової допомоги, яку виплачує місто медикам.

"Зокрема, йдеться про підвищення суми допомоги молодшому медичному персоналу закладів охорони здоров'я, які надають медичну та/або реабілітаційну допомогу. Зараз вони отримують щомісячно від міста 2000 гривень. Ми ж пропонуємо збільшити виплату до 3000 гривень", - зазначив київський міський голова.

Проведення загальнонаціональної хвилини мовчання в Києві

Ще одне із важливих рішень, яке має ухвалити Київрада, за словами Кличка, – впровадження заходів із проведення в столиці щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання.

"Дякую громадськості за виявлену ініціативу та пропозиції! А також всім, хто конструктивно працював над цим проєктом рішення. Ми маємо вшановувати пам'ять наших захисників та захисниць, які поклали життя за Україну. І пам'ять цивільних, які загинули в цій страшній війні", - наголосив Віталій Кличко.

  • Київська міська рада у четвер, 5 грудня, ухвалила бюджет столиці на 2025 рік. Він складає понад 90 мільярдів гривень. 
Теги:
Новини
Україна
бюджет
Віталій Кличко
Медицина
новини Києва
Економіка
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