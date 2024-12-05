Київрада ухвалила бюджет на 2025 рік, найбільше видатків на сферу освіти
Київська міська рада у четвер, 5 грудня, ухвалила бюджет столиці на 2025 рік: він складає понад 90 мільярдів гривень
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"Київрада ухвалила бюджет столиці на наступний рік – на рівні понад 90 млрд грн. Бюджет збалансований. Важливо, щоб фінансово забезпеченими були найважливіші сфери і проєкти. Щоб ми могли і військовим допомагати, і забезпечувати життєдіяльність столиці", - йдеться у повідомленні.
Розподіл бюджету за напрямками:
- на сферу освіти передбачили майже 32,4 млрд грн;
- на транспортну галузь – понад 18,6 млрд грн;
- на житлово-комунальну сферу – понад 7 млрд грн;
- на соціальний захист – майже 10 млрд грн;
- на сферу медицини – майже 6,5 млрд грн;
- на допомогу Збройним Силам України – попередньо 5 млрд грн
Кличко уточнив, що у видатках на ЗСУ йдеться тільки про матеріально-технічне забезпечення військових частин. За його словами, суму, як і в попередні роки, збільшуватимуть.
- 28 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон про Державний бюджет на 2025 рік.
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