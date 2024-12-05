Київрада ухвалила бюджет на 2025 рік, найбільше видатків на сферу освіти

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Київрада ухвалила бюджет столиці на наступний рік – на рівні понад 90 млрд грн. Бюджет збалансований. Важливо, щоб фінансово забезпеченими були найважливіші сфери і проєкти. Щоб ми могли і військовим допомагати, і забезпечувати життєдіяльність столиці", - йдеться у повідомленні.

Розподіл бюджету за напрямками:

на сферу освіти передбачили майже 32,4 млрд грн;

на транспортну галузь – понад 18,6 млрд грн;

на житлово-комунальну сферу – понад 7 млрд грн;

на соціальний захист – майже 10 млрд грн;

на сферу медицини – майже 6,5 млрд грн;

на допомогу Збройним Силам України – попередньо 5 млрд грн

Кличко уточнив, що у видатках на ЗСУ йдеться тільки про матеріально-технічне забезпечення військових частин. За його словами, суму, як і в попередні роки, збільшуватимуть.