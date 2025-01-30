Росія захопила ще одне українське селище, а українець, який пережив Голокост, звернувся з закликом до бундестагу. Акценти світових ЗМІ 30 січня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 30 січня.

Росія захопила ще одне українське селище

Селище Велика Новосілка Волноваського району Донецької області. Фото: відкриті джерела

Росія захопила ще одне українське селище, намагаючись окупувати всю Донеччину, повідомляє The New York Times.

Російські війська у Великій Новосілці застосували ту саму "тактику кліщів", яка допомогла їм нещодавно захопити село за селом на сході України.

Карти поля бою, складені незалежними групами на основі аналізу супутникових знімків і відеозаписів бойових дій, показують, що селище Велика Новосілка тепер перебуває під російським контролем, а Кремль заявив про його захоплення в неділю. Українські військові визнали відхід з більшої частини міста, але заявили, що їхні війська утримують плацдарм на північній околиці.

Хоча цей здобуток є скромним порівняно з нещодавнім захопленням Росією сусідніх українських опорних пунктів, таких як Вугледар і Курахове, зауважують у NYT, він підкреслює ефективність тактики, яку Москва застосовує для захоплення одного міста за іншим на сході України: використовуючи свою перевагу в особовому складі, вона веде безперервний наступ, поступово затискаючи українські сили в кліщі і змушуючи їх відступати, щоб уникнути оточення.

"З погляду тактики, їхній підхід був правильним – вони розуміли свої можливості та переваги і ефективно їх використовували, – сказав прес-офіцер 110-ї бригади, яка захищає цю територію, майор Іван Секач. – Стверджувати, що росіяни не вміють воювати, було б неправильно".

Майор розповів, що українські військові воюють в районі річки, що значно ускладнює проведення операцій, додавши, що протягом останніх двох тижнів боєприпаси та харчі доводиться доставляти за допомогою безпілотників.

Очікується, що селище, розташоване на перехресті доріг, покращить логістику Росії в регіоні, кажуть експерти, хоча його невеликий розмір обмежує його потенціал як бази для майбутніх наступальних операцій.

Бої також точаться у Торецьку, стратегічному місті на вершині пагорба, значна частина якого, за словами експертів, зараз здебільшого перебуває під контролем російських військ. Його захоплення відкрило б шлях для наступу Росії на низку населених пунктів, які формують основний оборонний пояс України на півночі Донецької області.

Зважаючи на виклики, з якими зустрічається українська армія на сході, Зеленський цього тижня доручив командувачу Сухопутних військ ЗСУ, генерал-майору Михайлу Драпатому особисто очолити підрозділи, що воюють у Донецькій області.

Захоплення Великої Новосілки, де довоєнне населення становило 5 тисяч людей, багато в чому стало можливим завдяки падінню Вугледара в жовтні. Розташований на височині Вугледар був стрижнем української оборони на півдні Донецької області. Його втрата дозволила російським військам швидко просунутися на захід.

До середини січня вони оточили Велику Новосілку, захопивши два населених пункти на північ і південь від неї і відрізавши всі дороги до міста.

"Не було більше сенсу намагатися утримувати це місце", – сказав Пасі Паройнен, військовий експерт фінської організації Black Bird Group, яка аналізує супутникові знімки і контент соціальних мереж з поля бою.

Проте, використовуючи знайому, але суперечливу тактику, українські війська утримували місто ще два тижні, втягуючи російські війська в жорстокі міські бої, намагаючись завдати максимальних втрат перед відступом.

Майор Секач розповів, що під час боїв за місто Росія розпочала безперервні дрібні піхотні атаки, щогодини висилаючи групи приблизно по п'ять солдатів, які пересувалися під прикриттям дерев, що ускладнювало їх виявлення і націлювання за допомогою безпілотників. Дійшовши до будівель, вони ховалися у підвалах.

Він додав, що протидія поступовому захопленню будівель Росією вимагала б залучення більшої кількості військових з його підрозділів, але їм не вистачало особового складу, оскільки російські війська в місті переважають українські втричі.

За словами Івана Секача, українським військам вдалося відступити під прикриттям туману, уникнувши великих втрат і капітуляції. Але Пасі Паройнен поставив під сумнів це твердження, зазначивши, що військам довелося б перетнути річку без мостів і пройти щонайменше милю відкритими плавнями, щоб урятуватися.

Паройнен також сказав, що він очікує, що зараз російські війська просунуться на північ до ключової магістралі, яка постачає українські підрозділи в цьому районі.

Українець, який пережив Голокост, звернувся з закликом до бундестагу

Українець єврейського походження, який пережив Голокост, 88-річний Роман Шварцман розповідає німецьким депутатам, що Росія веде "чергову війну на винищення", пише The Guardian.

"Гітлер хотів мене вбити – не дайте цього зробити Путіну", – сказав Роман Шварцман.

В бундестазі на щорічній сесії, присвяченій звільненню табору Аушвіц в окупованій нацистами Польщі, він звернувся до німецького парламенту з палким закликом докласти більше зусиль для боротьби з "новою війною на знищення" Росії у той час, коли Німеччина вшановує 80-ті роковини звільнення Аушвіца.

Роман Шварцман є президентом Української асоціації в'язнів концтаборів і гетто. Він розповів, що на власному досвіді відчув "російський терор", коли в грудні 2023 року в його будинок в Одесі влучила ракета, в результаті чого все в його квартирі розлетілося на друзки.