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За 2024 рік в Україні заблокували 118 застосунків нелегальних казино

Юлія Лаврук
30 січня, 2025 четвер
14:05
Суспільство Казино

Протягом 2024 року за зверненням Міністерства цифрової трансформації в Україні заблокували 118 нелегальних казино в AppStore та Play Market

Зміст

Про це повідомив очільник відомства Михайло Федоров.

"Продовжуємо боротися з незаконним азартним бізнесом. Вибудували чітку роботу з Apple та Google із цього треку, після звернення Мінцифри всі незаконні застосунки компанії одразу блокують", – написав Федоров.

Так, у 2024 році за зверненням Мінцифри заблокували: 92 застосунки в AppStore та 26 – у Play Market. Ще 4460 сайтів онлайн-казино видалили за розпорядженням Держспецзв'язку, додав міністр.

  • Правоохоронці викрили керівників одного із приватних підприємств, які організували діяльність нелегального онлайн-казино зі щорічним оборотом у понад 2 млрд грн.
Теги:
Новини
Економіка
Україна
казино
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