За 2024 рік в Україні заблокували 118 застосунків нелегальних казино

Про це повідомив очільник відомства Михайло Федоров.

"Продовжуємо боротися з незаконним азартним бізнесом. Вибудували чітку роботу з Apple та Google із цього треку, після звернення Мінцифри всі незаконні застосунки компанії одразу блокують", – написав Федоров.

Так, у 2024 році за зверненням Мінцифри заблокували: 92 застосунки в AppStore та 26 – у Play Market. Ще 4460 сайтів онлайн-казино видалили за розпорядженням Держспецзв'язку, додав міністр.