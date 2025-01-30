За 2024 рік в Україні заблокували 118 застосунків нелегальних казино
Протягом 2024 року за зверненням Міністерства цифрової трансформації в Україні заблокували 118 нелегальних казино в AppStore та Play Market
Про це повідомив очільник відомства Михайло Федоров.
"Продовжуємо боротися з незаконним азартним бізнесом. Вибудували чітку роботу з Apple та Google із цього треку, після звернення Мінцифри всі незаконні застосунки компанії одразу блокують", – написав Федоров.
Так, у 2024 році за зверненням Мінцифри заблокували: 92 застосунки в AppStore та 26 – у Play Market. Ще 4460 сайтів онлайн-казино видалили за розпорядженням Держспецзв'язку, додав міністр.
- Правоохоронці викрили керівників одного із приватних підприємств, які організували діяльність нелегального онлайн-казино зі щорічним оборотом у понад 2 млрд грн.
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