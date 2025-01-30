Це умисний вкид: генерал Маломуж про сценарій закінчення війни 9 травня

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Матеріали, які з'явилися у публічному просторі щодо закінчення війни 9 травня, - це умисний вкид для того, щоб дати модель такого сценарію для дій і команді Трампа, і європейцям, і третім країнам. Це зондаж, який пішов від Росії та їхніх прибічників на Заході, а в команді Трампа є прихильники - йти приблизно за таким сценарієм. Тобто вони вважають за правильний варіант – припинення бойових дій без відповідних гарантій для України: вступ до НАТО, обмеження у військових ресурсах – це абсурд, який є моделлю Росії", - підкреслив генерал армії України.

За його словами, сьогодні таку модель сценарію щодо завершення війни проштовхують різними шляхами, і в першу чергу – в адміністрації Трампа.

"Тому нам потрібно працювати з командою нового президента США, аби дати ясну перспективу та розуміння. Зі своєї великої практики, за попередні десятки років роботи й з американцями, і з європейцями зазначу, що у таких серйозних військових ситуаціях є модель простих рішень. Бо американці кажуть про вирішення питання через завдання удару або розв'язання проблеми через лінію розмежування - така модель не працює", - зауважив Микола Маломуж.