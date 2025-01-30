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Війна з Росією: хроніка
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Це умисний вкид: генерал Маломуж про сценарій закінчення війни 9 травня

Ірена Моляр
30 січня, 2025 четвер
15:14
Війна з Росією Микола Маломуж

Микола Маломуж, генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010), зазначив, що матеріали, які з'явилися в публічному просторі про можливе закінчення війни 9 травня 2025 року, – зондаж Росії

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Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Матеріали, які з'явилися у публічному просторі щодо закінчення війни 9 травня, - це умисний вкид для того, щоб дати модель такого сценарію для дій і команді Трампа, і європейцям, і третім країнам. Це зондаж, який пішов від Росії та  їхніх прибічників на Заході, а в команді Трампа є прихильники - йти приблизно за таким сценарієм. Тобто вони вважають за правильний варіант – припинення бойових дій без відповідних гарантій для України: вступ до НАТО, обмеження у військових ресурсах – це абсурд, який є моделлю Росії", - підкреслив генерал армії України.

За його словами, сьогодні таку модель сценарію щодо завершення війни проштовхують різними шляхами, і в першу чергу – в адміністрації Трампа.

"Тому нам потрібно працювати з командою нового президента США, аби дати ясну перспективу та розуміння. Зі своєї великої практики, за попередні десятки років роботи й з американцями, і з європейцями зазначу, що  у таких серйозних військових ситуаціях є модель простих рішень. Бо американці кажуть про вирішення питання через завдання удару або розв'язання проблеми через лінію розмежування - така модель не працює", - зауважив Микола Маломуж.

Теги:
Новини
Україна
Росія
Європа
Захід
Дональд Трамп
США
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