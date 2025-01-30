Ось повчальна історія.

Навесні 2024 року ізраїльські ВПС списали свої системи "Петріот", бо вже мають власні й кращі. У тому числі десятки ракет.

Україна, дізнавшись про це, стала просити Ізраїль та США передати ці ракети нам. Нетаньягу відморозився й кілька місяців не відповідав на дзвінки з України.

Так тривало до вересня, коли хасидам черговий раз знадобилося в Умань. Тут Нетаньягу раптом розморозився, але тепер уже Зеленський не відповідав на його дзвінки, поки не буде розв'язане питання з цими ракетами.

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Врешті-решт Нетаньягу здався... наполовину: погодився передати ракети США, "а далі не його справа".

На цьому все й зупинилося. Ракети, номінально передані США, залишилися в Ізраїлі без жодних подальших рухів. (Здогадайтеся самі, чи просив про це Нетаньягу Байдена і що йому відповів Байден.)

І тільки зараз, з приходом Трампа, ці ракети перевезли з Ізраїлю до Польщі з подальшим призначенням для України.

Даруйте за травестію радянської кінокомедії, але не можу не сказати: "Ось що Трамп животворящий робить!"

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Про автора. Олексій Панич, філософ, член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу, блогер.

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