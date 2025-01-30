Ізраїльські ракети для України: довга дорога
Поки США зупинили свою невійськову допомогу майже по всьому світу, з військовою допомогою виходить навіть трохи навпаки. Що, власне, виглядає дуже по-республіканськи
Ось повчальна історія.
Навесні 2024 року ізраїльські ВПС списали свої системи "Петріот", бо вже мають власні й кращі. У тому числі десятки ракет.
Україна, дізнавшись про це, стала просити Ізраїль та США передати ці ракети нам. Нетаньягу відморозився й кілька місяців не відповідав на дзвінки з України.
Так тривало до вересня, коли хасидам черговий раз знадобилося в Умань. Тут Нетаньягу раптом розморозився, але тепер уже Зеленський не відповідав на його дзвінки, поки не буде розв'язане питання з цими ракетами.
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Врешті-решт Нетаньягу здався... наполовину: погодився передати ракети США, "а далі не його справа".
На цьому все й зупинилося. Ракети, номінально передані США, залишилися в Ізраїлі без жодних подальших рухів. (Здогадайтеся самі, чи просив про це Нетаньягу Байдена і що йому відповів Байден.)
І тільки зараз, з приходом Трампа, ці ракети перевезли з Ізраїлю до Польщі з подальшим призначенням для України.
Даруйте за травестію радянської кінокомедії, але не можу не сказати: "Ось що Трамп животворящий робить!"
Про автора. Олексій Панич, філософ, член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу, блогер.
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