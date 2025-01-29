За тиждень США передали Україні близько 90 ракет для Patriot зі складу в Ізраїлі, - Axios

Про це повідомляє Axios із посиланням на джерела.

За даними видання, нещодавно американські військово-транспортні літаки C-17 здійснили переліт з авіабази на півдні Ізраїлю до польського Жешува, ключового центру постачання озброєнь в Україну.

Джерела заявляють, що було доставлено близько 90 ракет-перехоплювачів для системи Patriot, що може стати найбільшою партією озброєння, переданою з Ізраїлю в Україну від початку російського вторгнення.

Президент США Дональд Трамп у перший день правління ухвалив рішення тимчасово зупинити всі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів для проведення перевірок.

У ЦПД заявили, що цей указ не стосується військової допомоги Україні.

ЗМІ 24 січня писали, що державний секретар США Марко Рубіо зупинив на 90 днів видачу більшості грантів іноземної допомоги, і зазначили, що відповідний наказ може стосуватися України.

Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію про те, що США зупинили військову допомогу для України.



