За тиждень США передали Україні близько 90 ракет для Patriot зі складу в Ізраїлі, - Axios
Цього тижня США відправили близько 90 ракет-перехоплювачів Patriot зі складу в Ізраїлі до Польщі, звідки їх передадуть Україні
Про це повідомляє Axios із посиланням на джерела.
За даними видання, нещодавно американські військово-транспортні літаки C-17 здійснили переліт з авіабази на півдні Ізраїлю до польського Жешува, ключового центру постачання озброєнь в Україну.
Джерела заявляють, що було доставлено близько 90 ракет-перехоплювачів для системи Patriot, що може стати найбільшою партією озброєння, переданою з Ізраїлю в Україну від початку російського вторгнення.
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- Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію про те, що США зупинили військову допомогу для України.
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