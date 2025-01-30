У РФ до 11 років засудили українця, який приїхав в окуповане село шукати матір
Санкт-Петербурзький міський суд у РФ засудив до 11 років колонії суворого режиму 29-річного українця Івана Забавського. Його звинуватили в шпигунстві
Про це пише російське видання Медіазона.
Іван Забавський жив у Харкові, а його мати, Марина Забавська, після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну залишалася в селі Таволжанка на Харківщині.
За даними видання, у вересні 2022 року сестра Марини загинула під час обстрілу. До села підступали російські війська, і жінка вирішила виїхати до Росії. Тоді зв'язку в Таволжанці не було й Іван не міг знайти матір, тому вирішив поїхати в село як водій із вантажем гуманітарної допомоги.
Відтоді він зник, а село опинилося під російською окупацією. Сусіди розповіли Марині Забавській, що бачили, як її сина відводять російські військові.
Лише у травні 2023 року російське міністерство оборони відповіло Забавській, що її син перебуває в Росії й був затриманий "за протидію спеціальній військовій операції". Як пише Медіазона, таке формулювання часто зустрічається в листуванні російських військових із рідними цивільних заручників з України.
Влітку 2024 року суд почав розглядати справу Забавського за статтею про шпигунство. Процес проходив у закритому режимі, подробиці обвинувачення невідомі. У дебатах прокурор просив засудити українця до 13 років позбавлення волі.
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