Окупаційний "суд" у Донецьку засудив захисника Маріуполя з Грузії
Так званий верховний суд терористичної організації "ДНР" "засудив" до довічного ув'язнення грузина Ніколоса Беріанідзе, який воював у лавах ЗСУ
Про це повідомив Слідчий комітет РФ.
Окупаційний суд "встановив", що Беріанідзе, який раніше був військовослужбовцем збройних сил Грузії, не пізніше 2016 року прибув до Києва, де вступив до полку "Азов".
Як повідомили в Маріупольській міській раді, 40-річний Ніколос Беріанідзе у 2022 році боронив Маріуполь у лавах Збройних Сил України та потрапив у ворожий полон.
За словами окупантів, 18 березня 2022 року чоловік нібито виявив поблизу займаної ним бойової позиції групу російських військових і "бажаючи перешкодити їхній законній діяльності із забезпечення громадської безпеки на території ДНР", здійснив постріли з автомата, внаслідок чого загинули троє російських окупантів.
"Суд ДНР" визнав його винним у скоєнні злочину і "засудив" до довічного ув'язнення.
- Російський суд у так званій ДНР "засудив" до 24 років колонії суворого режиму бійця "Азова" Руслана Мінагулова за нібито жорстоке поводження з цивільними.
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