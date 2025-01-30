В одній з енергетичних асоціацій спрогнозували повернення вимкнень світла: Укренерго спростувало
Голова ради Української асоціації поновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв заявив про можливі вимкнення електроенергії через похолодання. Укренерго назвало це фейком
Про це Укренерго написало у telegram.
Так, у мережі шириться інформація про існування загрози застосування вимушених відключень електроенергії наступного тижня через нібито "прогнозоване синоптиками суттєве похолодання на всій території України".
"НЕК "Укренерго" спростовує таку інформацію, адже наразі прогнозів щодо обмеження електропостачання немає", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що прогнозований рівень зниження температури не спричинить суттєвих проблем та не зумовить необхідність застосування заходів обмеження.
В Укренерго пояснили, що ситуація в енергосистемі залишається стабільною, а єдиною причиною вимкнень світла є терористичні атаки РФ.
- Станом на ранок середи, 29 січня, енергетики відновили живлення для понад 14 тис. споживачів, які були знеструмлені внаслідок бойових дій.
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