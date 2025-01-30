Належали знаті варварських королівств: у Києві незаконно намагалися продати артефакти IV-V століття

Про це повідомило ГУ Національної поліції в Києві.

За словами правоохоронців, ці прикраси були ознакою найвищого статусу часів Великого переселення народів й належали знаті варварських королівств.

У взаємодії з фахівцями провідного історичного музею країни поліції вдалось запобігти продажу археологічних знахідок. Представники закладу на сайті для колекціонерів відслідкували оголошення про продаж фрагмента браслета та золоченого закінчення ременя у вигляді голови хижого птаха з вставкою з гранату.

"Справжні скарби, аналогів яким по теперішній час нема ніде у світі, мешканка Кіровоградської області намагалась продати за безцінь. Крім того, ми встановили факт продажу іншим продавцем срібної фібули – рідкісної застібки для одягу, декорованої складними ювелірними техніками, що одночасно слугувала прикрасою для її власника", – розповів дізнавач Шевченківського управління поліції Олександр Секрет.

Наразі поліціянти призначили мистецтвознавчу експертизу для підтвердження автентичності та культурної цінності вилучених виробів. Після завершення експертизи артефакти передадуть до Національного музею історії України для подальшого зберігання та вивчення.

Правоохоронці здійснюють досудове розслідування за ч. 1 ст. 193 КК України – незаконне привласнення особою чужого майна, скарбу, які мають особливу історичну, наукову, художню чи культурну цінність.