Відсторонення Порошенка. "Нікому нічого вища освіта не дала"
Нам бракує політичної волі, щоб повикидати вчасно українських гнид бодай з комітетів
"Що кому ця вища освіта дала? Нікому нічого ця вища освіта не дала", - казав якось козак Гаврилюк.
Тема відсторонення Порошенка...
Пам'ятаєте справу з відстороненням Лероса, бо він у залі назвав Єрмака "фсбешною гнидою"...
Так от... Тоді Лерос дійшов до Великої Палати Верховного Суду і... виграв... (нема що робити Великій Палаті, як розглядати такі питання, але диктатура більшості в парламенті — це не гуд...)
Тоді ж виграла у Великій Палаті й Третьякова... У її справі була причина адська - вигнали "за переписку в чатику"...
Все серйозно у нас... Державний рівень, це Вам не селищний...
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Що тоді казав адвокат В'ячеслав Плескач, коли ми готували матеріал для Главкому: "Юридичної складової у рішеннях Верховної Ради відсторонити нардепів немає. І парламентарі фактично не можуть захистити себе від таких рішень. У таких справах забороняється забезпечення позову через тимчасове зупинення дії рішення Верховної Ради. Відповідно суд лише постфактум може констатувати протиправність такого відсторонення".
Лерос виграв. Виграла і Третьякова...
Тепер про кейс Порошенка, який пройшов комітет... Ну, треба ще буде дивитися, що скаже сесійна зала...
Але так дивно, що нам бракує політичної волі, щоб повикидати вчасно українських гнид бодай з комітетів (Бойко, Дмитрука й іже с німі, а про Шуфрича та Тищенка я мовчу), зате є енергія на інше... Звісно, хамства у ВР не має бути, але регламентний комітет за ці роки не працює над розв'язанням цього питання... Тому гра у граблі — вона у нас національна...
І питання до пріоритетів в часи війни...
А питання Гаврилюка, який представляв у ВР мій округ, для мене поки без однозначної відповіді...
Про авторку. Ірина Федорів, журналістка та викладачка, лідерка громадської ініціативи "Голка"
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