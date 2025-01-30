"Що кому ця вища освіта дала? Нікому нічого ця вища освіта не дала", - казав якось козак Гаврилюк.

Тема відсторонення Порошенка...

Пам'ятаєте справу з відстороненням Лероса, бо він у залі назвав Єрмака "фсбешною гнидою"...

Так от... Тоді Лерос дійшов до Великої Палати Верховного Суду і... виграв... (нема що робити Великій Палаті, як розглядати такі питання, але диктатура більшості в парламенті — це не гуд...)

Тоді ж виграла у Великій Палаті й Третьякова... У її справі була причина адська - вигнали "за переписку в чатику"...

Все серйозно у нас... Державний рівень, це Вам не селищний... Читайте також: Регламентний комітет рекомендує відсторонити Порошенка від пленарних засідань на пів року

Що тоді казав адвокат В'ячеслав Плескач, коли ми готували матеріал для Главкому: "Юридичної складової у рішеннях Верховної Ради відсторонити нардепів немає. І парламентарі фактично не можуть захистити себе від таких рішень. У таких справах забороняється забезпечення позову через тимчасове зупинення дії рішення Верховної Ради. Відповідно суд лише постфактум може констатувати протиправність такого відсторонення".

Лерос виграв. Виграла і Третьякова...

Тепер про кейс Порошенка, який пройшов комітет... Ну, треба ще буде дивитися, що скаже сесійна зала...

Але так дивно, що нам бракує політичної волі, щоб повикидати вчасно українських гнид бодай з комітетів (Бойко, Дмитрука й іже с німі, а про Шуфрича та Тищенка я мовчу), зате є енергія на інше... Звісно, хамства у ВР не має бути, але регламентний комітет за ці роки не працює над розв'язанням цього питання... Тому гра у граблі — вона у нас національна...

І питання до пріоритетів в часи війни...