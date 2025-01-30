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Головна Економіка Не тільки прибуток! Як студентам отримати комерційний досвід, а молодим бізнесам — користь
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Не тільки прибуток! Як студентам отримати комерційний досвід, а молодим бізнесам — користь

Анна Хотіна
30 січня, 2025 четвер
15:04
Економіка

Це стало можливим завдяки співпраці освітньої платформи Hillel IT School з центром підтримки підприємців "Дія.Бізнес" в Одесі. В рамках якої було запущено соціальну ініціативу для підтримки бізнесу Web 4 Brand

Зміст

Ідея проєкту проста, але ефективна: молоді українські бізнеси отримують безплатні дизайни макетів сайтів, розроблені студентами, які вивчають курс веб-дизайну Hillel IT School, під наглядом менторів. Переможців обирали відкритим голосуванням.

Web 4 Brand: win-win для бізнесу і студентів

Така співпраця дає очевидні переваги всім учасникам:

  • Бізнеси отримують професійно розроблений продукт, який допомагає залучити нових клієнтів і покращити впізнаваність бренду.
  • Студенти школи здобувають неоціненний досвід роботи над реальними комерційними проєктами ще під час навчання. Це суттєво підвищує їхні шанси знайти офер після випуску.

Практична робота в умовах, наближених до реальних — ключовий елемент ефективного навчання. Студенти працюють з брифами та замовниками, розвиваючи професійні навички та soft skills для успішної карʼєри.

Історії успіху: бренди Tymchasovo і Pick Up Sushi

Одним із учасників Web 4 Brand став бренд Tymchasovo, який створює адаптивний одяг для жінок, що проходять лікування раку молочної залози. Студентка курсу "Основи вебдизайну" Інна Ніколаєнко розробила концепцію, що відображає місію і цінності бренду — підтримку, турботу, прийняття тіла.

Засновниця Tymchasovo Валерія Тітова розповідає про співпрацю так:

"Студентам довелося за короткий термін ознайомитися та зрозуміти інформацією, яку я шукала і досліджувала впродовж року. І вони це глибоко і влучно зробили. Мене насправді захопило, як кожен з учасників зумів відчути ідею бренду, перейнятися його ідеєю та відобразити візуально"

Ще один успішний кейс — редизайн сайту сервісу доставляння Pick Up Sushi. Команда студенток на чолі з куратором Аліною Ахмєдовою створила свіжий, сучасний UX/UI, що поєднує зручну навігацію, естетику і заклик до дії. Засновник сервісу Юрій Бирзул високо оцінив роботу і професійний підхід.

Учасники Web 4 Brand зазначають, що досвід в проєкті став для них проривом. Анна Колосова майже одразу після завершення роботи над Pick Up Sushi отримала офер і почала працювати в ІТ-компанії.

Свідомий бізнес — запорука стійкого розвитку

"Проєкт Web 4 Brand — це  лише один з прикладів, коли бізнес може бути одночасно комерційно успішним і соціально корисним. Бо подібні інвестиції в освіту й підтримку молодих підприємців — це завжди більше ніж просто допомога учасникам", — зазначив Вадим Друмов, СЕО та співзасновник Hillel IT School.

Бути свідомим, відповідальним бізнесом — це не альтруїстичне самопожертвування, а взаємовигідна співпраця і розумна стратегія win-win.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
бізнес
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