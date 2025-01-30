Хакери ГУР атакували інфраструктуру Газпрому та Газпромнефті, – ЗМІ
Кіберфахівці Головного управління розвідки МО України здійснили DDOS-атаку на цифрову інфраструктуру російських компаній "Газпром" та "Газпромнефть"
Про це повідомили джерела Укрінформу, Бабеля та РБК-Україна.
Так, під удар кіберфахівців ГУР потрапили онлайн-сервіси підприємств, які забезпечують діяльність російської армії.
За даними джерел, з 28 січня клієнти компаній не можуть користуватися особистим кабінетом, послугами онлайн-сервісів компанії, оплатити пальне за допомогою паливних карт, списати або накопичити бонуси на рахунок тощо.
Водночас у Газпромі у відповідь на скарги клієнтів повідомляли про "тимчасовий технічний збій", але його причин не називали.
- Кіберфахівці ГУР на початку січня атакували компанію "РегіонТрансСервіс", яка обслуговує російську залізницю й доставку військових вантажів на фронт.
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