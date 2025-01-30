Хакери ГУР атакували інфраструктуру Газпрому та Газпромнефті, – ЗМІ

Про це повідомили джерела Укрінформу, Бабеля та РБК-Україна.

Так, під удар кіберфахівців ГУР потрапили онлайн-сервіси підприємств, які забезпечують діяльність російської армії.

За даними джерел, з 28 січня клієнти компаній не можуть користуватися особистим кабінетом, послугами онлайн-сервісів компанії, оплатити пальне за допомогою паливних карт, списати або накопичити бонуси на рахунок тощо.

Водночас у Газпромі у відповідь на скарги клієнтів повідомляли про "тимчасовий технічний збій", але його причин не називали.