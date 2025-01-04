У День народження Буданова хакери ГУР атакували компанію, яка забезпечує роботу російської залізниці, - ЗМІ
Кіберфахівці Головного управління розвідки МО України атакували компанію "РегіонТрансСервіс", яка обслуговує російську залізницю й доставку військових вантажів на фронт
Про це повідомляє РБК-Україна і Бабель з посиланням на джерела.
За словами джерел, розвідка здійснила операцію у день народження начальника ГУР Кирила Буданова. Сьогодні, 4 січня, йому виповнилося 39 років.
ТОВ "РегіонТрансСервіс" є провідною сервісною компанією з обслуговування вантажних вагонів, яка серед іншого забезпечує діяльність окупаційної армії РФ.
Джерела заявили, що внаслідок цього кіберудару було знищено всі сервери компанії, виведені з ладу робочі станції та стерто "бекапи" (резервне копіювання). Загалом було уражено 78 серверів та 211 робочих станцій.
"РегіонТрансСервіс" надає повний спектр сервісних послуг на всіх етапах життєвого циклу вагона: від приймання нових вагонів на заводі-виробнику з їхньою реєстрацією в залізниці, виконання всіх регламентів обслуговування і до утилізації вагонів. Зазначається, що ця ТОВ є однією з ключових компаній, яка забезпечує діяльність російських залізничних шляхів (РЖД), а відтак - перевезення воєнних вантажів для ведення воєнних дій проти України.
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