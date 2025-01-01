Хакери ГУР "привітали" росіян з Новим роком, атакувавши нафтокомпанію "Лукойл", - ЗМІ
Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони атакували російський нафтовий сектор, зокрема - компанію "Лукойл"
Про це повідомляють Ліга.net, hromadske та Суспільне з посиланням на власні джерела.
У період з 30 грудня минулого року по 1 січня ГУР здійснювало атаку на цифрові ресурси Лукойлу. Через це росіяни не могли здійснювати оплату на АЗС через мобільний застосунок.
Також української кібератаки зазнали ресурси смарттерміналів "Евотор": вебсайт, особистий кабінет користувача, мобільний застосунок, касова платіжна система та єдина система цифрового маркування товарів "Честный знак".
У ГУР МО стверджують, що ця DDOS-атака стала причиною незручностей і збитків у торгівлі РФ: тоді споживачі не змогли придбати товари через збої у роботі платіжних систем.
"Рівень невдоволення серед споживачів та надавачів послуг підсилений періодом проведення DDOS-атаки у святковий період", - додали в розвідці.
- У грудні кіберфахівці Головного управління розвідки атакували сервери держдуми та конституційного суду РФ: на сторінках з'явився надпис "Країни Росія не існує".
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