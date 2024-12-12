"Країни Росія не існує": ГУР атакувало сервери держдуми і конституційного суду РФ, - ЗМІ

Про це інформують Укрінформ, РБК-Україна та Liga.net, посилаючись на джерело у ГУР.

Як зазначив співрозмовник видань, кіберфахівці ГУР на сайті російської держдуми вивісили банер "Країни Росія не існує" з нагоди офіційного державного свята РФ "Дня конституції". Також вони заблокували сайт конституційного суду Росії: він видавав користувачам помилку при спробі зайти на нього.

"DDoS-атака на ці вебресурси РФ повністю паралізувала їхню роботу та вивела з ладу сервери", - розповіло джерело.

Російські пропагандисти підтвердили факт атаки. Вони поширили повідомлення, що "організована група хакерів завдала удару, вивела з ладу сервери сайтів, а також скомпрометувала важливі бази даних".