"Країни Росія не існує": ГУР атакувало сервери держдуми і конституційного суду РФ, - ЗМІ
Кіберфахівці Головного управління розвідки у четвер, 12 грудня, атакували сервери держдуми та конституційного суду РФ: на сторінках з'явився надпис "Країни Росія не існує"
Про це інформують Укрінформ, РБК-Україна та Liga.net, посилаючись на джерело у ГУР.
Як зазначив співрозмовник видань, кіберфахівці ГУР на сайті російської держдуми вивісили банер "Країни Росія не існує" з нагоди офіційного державного свята РФ "Дня конституції". Також вони заблокували сайт конституційного суду Росії: він видавав користувачам помилку при спробі зайти на нього.
"DDoS-атака на ці вебресурси РФ повністю паралізувала їхню роботу та вивела з ладу сервери", - розповіло джерело.
Російські пропагандисти підтвердили факт атаки. Вони поширили повідомлення, що "організована група хакерів завдала удару, вивела з ладу сервери сайтів, а також скомпрометувала важливі бази даних".
- 23 вересня кіберфахівці ГУР атакували понад 800 серверів російських військових, адміністративних і фінустанов по всій Росії: знищили усі дані та документи.
- Актуальне
- Важливе