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Кіберкорпус ГУР атакував понад 800 серверів російських військових, адміністративних і фінустанов

Ксенія Золотова
27 вересня, 2024 п'ятниця
09:53
Війна з Росією айтішнік it хакер

Кіберфахівці ГУР атакували понад 800 серверів російських військових, адміністративних і фінустанов по всій Росії: знищили усі дані та документи

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Про це повідомляють українські ЗМІ, зокрема "РБК-Україна", "Бабель" та "Суспільне", із посиланням на джерела в розвідці.

Понад 800 серверів по всій Росії зазнали кібератак зі сторони хакерів Головного управління розвідки Міноборони України. Операція тривала в період з 23 по 26 вересня.

Йдеться про сервери військових, адміністративних та фінансових установ, які забезпечують агресію Росії проти України, розповіли джерела.

Внаслідок атаки повністю знищені документи та дані, що частково або повністю зупинило роботу установ.

"Їм доведеться знайти час і гроші, щоб відновити сервери. Однак знищену інформацію повернути не вдасться", - пишуть ЗМІ.

  • Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони 23 вересня здійснили хакерські атаки на Россельхозбанк та ПАТ "Московський кредитний банк".
Теги:
Україна
Росія
Технології
російська армія
хакер
кібератаки
ГУР
хакерські атаки
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